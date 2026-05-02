Navodna oproštajna poruka koju je napisao Džefri Epstajn u zatvoru na Menhetnu držana je u tajnosti gotovo sedam godina, arhivirana u sudu u Njujorku. "Cimer" iz njegove ćelije rekao je da je pronašao poruku u julu 2019. godine, nakon što je Epstajn pronađen bez svesti s parčetom tkanine oko vrata. Preživeo je taj incident, ali je nekoliko nedelja kasnije pronađen mrtav u zatvoru.

Poruka je na kraju zapečaćena odlukom saveznog sudije kao deo krivičnog postupka protiv samog "cimera", prema dokumentima i izjavama. To znači da istražitelji koji su analizirali Epstajnovu smrt nisu imali pristup potencijalno ključnom dokazu.

U četvrtak je The New York Times zatražio od suda da se poruka objavi. Cimer, Nikolas Tartaljone, prisetio se da je u njoj stajalo: "vreme je za oproštaj“. Iako je Tartaljone prošle godine spomenuo poruku u podkastu, ona je i dalje ostala skrivena od javnosti, čak i u periodu povećane transparentnosti u vezi s istragama protiv Epstajna. Od decembra je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo milione stranica dokumenata o tom seksualnom prestupniku.

Uvid u psihičko stanje

Novinari nisu videli poruku niti su uspeli da je pronađu u dostupnim dokumentima, a portparolka Ministarstva pravosuđa izjavila je da je ni oni nemaju. Ipak, nejasan hronološki zapis na dve stranice opisuje kako je poruka postala deo složenog pravnog postupka protiv Tartaljonea. U njemu se navodi da su njegovi advokati potvrdili autentičnost poruke, iako nije objašnjeno na koji način. Ako ju je zaista napisao Epstajn, mogla bi da dâ uvid u njegovo psihičko stanje u nedeljama pre smrti vešanjem o krevet na sprat.

Portparolka Ministarstva pravosuđa navela je da je, u skladu sa saveznim zakonom koji zahteva objavu Epstajnovih dosijea, sprovedeno opsežno prikupljanje svih zapisa, uključujući one iz zatvorskog sistema i kancelarije glavnog inspektora.

Džefri Epstajn sa psima

Epstajnova smrt u 66. godini zvanično je proglašena samoubistvom od strane medicinskog veštaka grada Njujorka. Međutim, otkrića o bezbednosnim propustima u danas zatvorenom pritvoru pokrenula su brojne teorije o okolnostima njegove smrti i mogućnosti ubistva od strane njegovog tadašnjeg "cimera".

Tartaljone, bivši policajac optužen za četvorostruko ubistvo, negira napad. Zatvorski spisi pokazuju da je nedelju dana nakon optužbe Epstajn rekao kako nikada nije imao problema s njim i da se oseća bezbedno u njegovom prisustvu.

Osuđen 2023, Tartaljone sada služi četiri doživotne kazne zatvora. Podneo je žalbu i tvrdi da je nevin.

Pronalaženje poruke

U nedavnim telefonskim razgovorima iz saveznog zatvora u Kaliforniji opisao je kako je pronašao poruku. Nakon tadašnjeg julskog incidenta Epstajn je premešten u drugi deo zatvora i nakratko stavljen pod nadzor zbog rizika od samoubistva. Tada je, kaže Tartaljone, u svojoj ćeliji pronašao poruku skrivenu u stripu.

Prema njegovim rečima, u poruci je pisalo da su istražitelji mesecima proveravali Epstajna i „nisu pronašli ništa“. Poruka se, kaže, završavala rečima poput: "Šta želite da uradim, da se rasplačem? Vreme je za opraštanje“, prenosi Jutarnji.hr.

Poruku je predao advokatima jer je mogla da bude korisna ako bi Epstajn nastavio da tvrdi da je Tartaljone pokušao da mu naudi. Međutim, ona nije spomenuta u službenim istragama Epstajnove smrti, uključujući izveštaj iz 2023. koji je objavila kancelarija glavnog inspektora Ministarstva pravosuđa.

