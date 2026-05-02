Naslednik Kartijea, Maksimilijen de Op Kartije, osuđen je na osam godina zatvora nakon što je priznao vođenje nelicencirane menjačnice kriptovaluta koja je oprala više od 470 miliona dolara od trgovine drogom.

Maksimilijen, koji se na društvenim mrežama predstavlja kao muzičar, osuđen je u utorak na saveznom sudu na Menhetnu, nakon što se u oktobru izjasnio krivim za vođenje neregistrovanog poslovanja s prenosom novca i zaveru za počinjenje bankovne prevare. Kartije je usmeravao novac kroz mrežu lažnih softverskih i tehnoloških kompanija, s nazivima poput Bullpix Solutions, Softmill LLC i VC Innovated, pre nego što je prihod preusmerio u Kolumbiju.

Kompanije su postojale isključivo kako bi primale i prenosile međunarodni novac od droge, pretvarajući kriptovalute u gotovinu. Kako bi prevario banke, potomak dinastije koristio je falsifikovane ugovore i račune, stvarajući utisak da kompanije obavljaju legitiman tehnološki posao. Transakcije je razdvajao u manje iznose kako bi izbegao nadzor banaka.

Shema, koju su savezni agenti nazvali "Kartijeovom ćelijom", datira barem iz 2018. godine. Agenti američke agencije za suzbijanje droga (DEA) 2021. godine zaplenili su gotovo 940 hiljada dolara s njegovih računa nakon što su kroz tajnu operaciju prebacili prihod od droge na te račune.

Kartije je zatim ušao u kancelariju američkog državnog advokata u Pensilvaniji s falsifikovanim poslovnim dokumentima i nagovorio tužioce da vrate deo novca, pre nego što su agenti izgradili slučaj zbog kog je na kraju uhapšen.

Maksimilijenu, koji živi u Francuskoj i ima argentinsko državljanstvo, naloženo je da plati 2.363.160 dolara u oduzimanju, što je njegov udeo u operaciji pranja novca, kao i da se odrekne nekoliko bankovnih računa lažnih kompanija. Advokat Džon Klejton rekao je da je Kartije "iskoristio svoje znanje o američkim i međunarodnim finansijskim sistemima za pranje novca od droge i druge kriminalne prihode", prenosi Jutarnji.hr.

