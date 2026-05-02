Prve reakcije na dugo iščekivani nastavak kultnog filma "Đavo nosi Pradu" napokon su stigle, a filmski kritičari slažu se u jednom - pred nama je šarmantan i neverovatno zabavan naslov koji će postati masovni hit. Povratak legendarne Meril Strip u ulozi modne moćnice Mirande Pristli, sudeći prema prvim utiscima, nadmašio je sva očekivanja struke.

Gotovo 20 godina nakon što je original poharao bioskopske blagajne zaradivši 326 miliona dolara, novinari su dobili priliku da prvi pogledaju drugi deo koji nas vraća u nemilosrdni svet magazina Runway. Scenaristkinja Alin Broš Makena i reditelj Dejvid Frenkel uspeli su da savršeno spoje nostalgiju i savremeni oštri humor. Film u bioskope stiže 1. maja, a uz staru postavu donosi i neka zvučna glumačka pojačanja.

"Citiraćemo ovo godinama"

Filmski novinari nakon ranih projekcija nisu štedeli reči hvale, posebno ističući britkost scenarija. Danijel Baptista opisao je film kao "zabavan i žestok nastavak", naglasivši sjajnu hemiju glavnih glumica.

"Deluje poznato na najbolji mogući način, pravovremeno je na onim pravim mestima i zaista je bilo vredno čekanja", poručio je Baptista na mreži X.

Slično oduševljenje deli i Džez Tangcej, urednica u Variety-ju, koja je film nazvala prosto fenomenalnim.

"Ovo je savršen nastavak koji je nadmašio sva očekivanja. Scenario Aline Broš Makena je oštar i duhovit. Citiraćemo ga godinama koje dolaze. Meril Strip, En Hatavej i Emili Blant i dalje su sjajne. Kostimi su zadivljujući, a muzička podloga udara jako", napisala je Tangcej.

Britka medijska parodija

Urednik THR-a Aleks Veprin film je nazvao "britkom medijskom parodijom umotanom u visoku modu", uz pomalo upozoravajuću opasku: "Svaki novinar koji ga pogleda naježiće se od prepoznavanja".

Da je povratak u Runway i više nego uspeo potvrdio je i Erik Anderson s portala Awards Watch, istakavši emotivniju stranu nastavka.

"Ovaj film nema pravo da bude ovoliko dobar koliko jeste", priznao je Anderson. "Ima tačno pravu vrstu i broj referenci i zaslužene nostalgije, a En Hatavej nastavlja da biva naša najvibrantnija zvezda. Duhovitiji je i dublji, a dobijamo i povratak Vogue-a."

Opsadno stanje na setu

Radnja filma prati Endi Saks (Hatavej), koja se vraća u Runway na poziciju urednice reportažnih tekstova. Uz Strip, Blant i Stenlija Tučija, u novom delu gledaćemo Keneta Branu kao Mirandina supruga, te Simon Ešli, Lusi Liju i Džastin Teru.

Zanimljivo je i to da je samo snimanje na ulicama Njujorka bilo izuzetno haotično, što je potvrdila i sama Meril Strip u nedavnom intervjuu za Harper's Bazaar, priznavši da ju je tolika pažnja potpuno izbacila iz takta.

"Iako smo bili svesni uticaja prvog filma pre dve decenije, mislim da niko od nas nije bio spreman na tu zasedu dobre volje i strastvene pažnje koja nas je progutala", prisetila se Strip.

"Trebale su nam policijske barijere i kontrola mase. Stizali su autobusi obožavatelja, paparaci su se rojili i u jednom slučaju stalno skakali pred kameru i sukobili se s ekipom. En je ostala smirena, ali ja sam bila uznemirena", zaključila je legendarna oskarovka. novog nastavka.

Video: Zbog Zarinog parfema više ne troši novac na Pradu