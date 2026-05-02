Glumica Snežana Jeremić Nešković je pre 11 godina doživela porodičnu tragediju kada je njen sin Mihajlo preminuo kada je imao svega sedam dana.

Naime, beba je imala srčanih smetnji, a Snežana je jednom prilikom smogla snage da progovori o gubitku deteta.

U galeriji pogledajte fotografije glumice Snežane Jeremić Nešković:

Snežana Jeremić Nešković

"Iskusila sam kako je biti majka, i mada je trajalo kratko, bilo mi je drago što sam videla i osetila sina. Posle toga nam je trebalo tri godine da ožiljci zacele, da se odmorimo i krenemo u novu borbu, jer je vantelesna oplodnja velika mentalna i fizička borba. Ko to nije prošao, ne zna o čemu govorim, a nažalost, u poslednje vreme veliki broj parova ima problem sa začećem", govorila je Snežana.

Ona i njen suprug su se borili za dete, a kako je istakla, najteže su joj padala pitanja o prinovi.

"Najviše boli kad te neko pita: 'Koliko ste u braku, kad će deca?', dok se ti uporno boriš da dobiješ dete. Ne znaš gde te više boli i mnogo ti je teško da odgovaraš na takva pitanja. Trudila sam se da dajem odgovore tako da ljudima ne bude neprijatno, a kad su baš insistirali, rekla bih da sam bila majka sedam dana, pa bi, u neprilici, odmah prekinuli razgovor na tu temu", pričala je hrabra glumica.

Dobili sina i ćerku posle porodične tragedije

Četiri godine nakon ove tragedije, Snežana i njen suprug Predrag Nešković, dobili su ćerku Juliju, a potom i sina Viktora.

"Bila sam nespokojna sve dok se Julija nije rodila, iako je trudnoća bila veoma uredna, bez ikakvih problema i komplikacija. Porodila sam se carskim rezom i nisam reagovala onako kako sam očekivala. Mislila sam da će biti suza radosnica, da će me preplaviti emocije čim vidim bebu, ali bila sam šokirana svime što se događalo i sa mnom i sa njom odmah posle porođaja, pa nisam stigla ni da se obradujem", ispričala je svojevremeno glumica za "Gloriju", a preneo Telegraf.

