"Milion devojaka bi ubilo za tvoj posao", čuvena je rečenica koju Emili izgovara Endi na njenom prvom danu u magazinu Runway. Naravno, reč je o kultnom filmu "Đavo nosi Pradu", snimljenom pre gotovo 20 godina, a čiji je nastavak ovih dana počeo da se prikazuje u bioskopima.

Obožavateljima ovog filma dobro je poznat lik Emili, koju glumi Emili Blant. Priča je nastala prema bestseler-romanu Loren Vajsberger "Đavo nosi Pradu" iz 2003. godine, za koji je poznato da je baziran na bivšoj glavnoj urednici Vogue-a, Ani Vintur (lik Mirande Pristli), kod koje je Loren radila kao lična asistentkinja.

Emili Blant u filmu Đavo nosi Pradu 2 Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Osoba koja je inspirisala lik ostala je misterija do sada, a više od dve decenije kasnije oglasila se Emili iz pravog života. Tokom gostovanja u emisiji Vogue-a "The Run-Through" slavna stilistkinja Lesli Fremar otkrila je da je ona prava Emili.

Lesli Fremar Foto: Jonathan Leibson / Getty images / Profimedia

"Ne, ja znam da jesam. Ja sam Emili", rekla je Lesli voditeljkama Kloi Mal i Čiomi Nadi. Za one koji nisu pogledali film (ako uopšte postoji neko takav), Emili je Mirandina zlobna asistentkinja u časopisu i bila je posebno okrutna prema novoj mlađoj asistentkinji, Endi, koju glumi En Hatavej. U stvarnom životu, Loren je bila Anina mlađa asistentkinja u Vogue-u, koju je Lesli zaposlila. Iako su zajedno radile svega osam meseci, Loren je imala dovoljno iskustva u elitnoj modnoj publikaciji da inspiriše knjigu i filmsku adaptaciju.

"Ti si gora od mene"

Da se vratimo na prvu rečenicu iz teksta, Lesli je u razgovoru iskreno rekla: "Definitivno sam joj rekla da bi milion devojaka ubilo za posao. To je definitivno bila moja rečenica jer sam zapravo stvarno verovala u to i znala sam da ona ne želi nužno da bude tamo."

Ana Vintur na premijeri filma Đavo nosi Pradu 2 u Njujorku Foto: Lev Radin / Zuma Press / Profimedia

Lesli je otkrila da nije znala za knjigu dok nije dala otkaz u Vogue-u, a sama Vintur joj je rekla za njenu očitu ulogu. "Dobila sam poziv iz Anine kancelarije i rekla je da želi da me vidi. Bila sam prestravljena. Ana je rekla: ‘Ko je Loren Vajsberger?‘ A ja sam rekla: ‘Ona je bila tvoja mlađa asistentkinja.‘ A ona je rekla: ‘Pa, napisala je knjigu o nama, a ti si gora od mene.‘ Htela sam, kao, da postavim još pitanja, ali ne možeš da joj postaviš toliko pitanja", pojasnila je.

Takođe je rekla da je Ana dobila rani primerak knjige, za koju je Lesli rekla da je "prilično zlobna" i tvrdila da je konačna verzija "ublažena". "Jednostavno se osećalo kao da je to razotkrivanje. Iako joj je neko očito savetovao da to bude fikcija, knjiga je zapravo bila bazirana na mnogim stvarima koje sam, znate, ja proživela, ona je proživela", nastavila je stilistkinja.

Osvrnula se i na svoje iskustvo rada s Loren, rekavši da se autorka "nije baš družila ni sa kim drugim" u kancelariji. "Verovatno nisam bila baš ljubazna i verovatno sam bila napeta jer sam osećala da moram da radim i njen posao. Dakle, za mene je to bilo stvarno frustrirajuće. Mislim da je verovatno samo sedela tamo i pisala knjigu, a posao nije nužno shvatala ozbiljno kao ja", pojasnila je.

Iako nisu bile bliske, osećala se "izdano" kada je knjiga izašla: "Nikada više nismo razgovarale nakon što je otišla", rekla je Lesli, dodajući da bi najverovatnije bilo "vrlo neprijatno" da ona i Loren danas razgovaraju. Međutim, Lesli je razgovarala s Blant, koja ju je glumila u prvom filmu i drugom nastavku. Podelila je da je otkrila svoj identitet glumici, ali nije dobila reakciju koju je očekivala: "Rekla sam joj: ‘Samo moram da ti kažem, ja sam Emili.‘ Iskreno, nije bila toliko zainteresovana. Mislila sam da ću dobiti ovu, kao, ogromnu reakciju. Kao, ne. Bilo je kao: "Oh, OK.‘"

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

