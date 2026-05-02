Slušaj vest

Viktorija Bekam obeležila je 51. rođendan supruga Dejvida objavom fotografije koja pokazuje da je bivši fudbaler i dalje u odličnoj formi. Bivša članica grupe Spice Girls na Instagramu je podelila, između ostalih, fotografiju na kojoj Dejvid pozira u crvenim Speedo kupaćim gaćicama. Na slici, nastaloj tokom jednog od njihovih brojnih zajedničkih odmora, penzionisani fudbaler pokazao je isklesane trbušne mišiće i brojne tetovaže.

U galeriji pogledajte fotografije kojima je Viktorija Bekam čestitala rođendan Dejvidu Bekamu:

1/7 Vidi galeriju Fotografije kojima je Viktorija Bekam čestitala rođendan Dejvidu Bekamu Foto: Printscreen/ Instagram/ victoriabeckham

Viktorija je objavila i simpatičnu fotografiju Dejvida iz detinjstva s fudbalskom loptom, kao i nekoliko njihovih zajedničkih, romantičnih fotografija.

U emotivnoj objavi napisala je: "Ti si naš svet, naše sve. Toliko te volimo! Srećan rođendan najboljem suprugu, tati, sinu, bratu i prijatelju. Najljubaznija si i najvelikodušnija duša. Danas ćemo te razmaziti ceo dan! Niko to ne zaslužuje više od tebe." Podelila je i njihovu stariju fotografiju iz mlađih dana, kada je Dejvid imao kratku kosu.

Dirljivu čestitku na Instagramu objavio je i njihov sin Romeo, podelivši dve fotografije iz detinjstva sa svojim ocem. "Srećan rođendan, tata, mnogo te volim, hvala ti na svemu što radiš", napisao je uz jednu fotografiju, dok je drugu opisao rečima: "Moj najbolji prijatelj".

Foto: Printscreen/ Instagram/ romeobeckham

Početak proslave u Londonu

Dejvid je proslavu započeo u petak uveče večerom u hotelu "The Dorchester" u Londonu, gde ga je Viktorija poljubila u obraz dok je pozirao s rođendanskom tortom. Na večeri se okupila najuža porodica, Dejvidova majka Sandra, otac Ted sa suprugom Hilari, sestre Lini i Džodžo, kao i Viktorijini roditelji Džeki i Entoni Adams.

Foto: Printscreen/ Instagram/ victoriabeckham

"Prva od mnogih proslava. Srećno ti veče uoči rođendana", napisala je Viktorija uz niz fotografija. Na večeri nije bilo njihove dece, a zbog porodične svađe ne očekuje se da će ni najstariji sin Bruklin i njegova supruga Nikola Pelc slaviti s Dejvidom ovog vikenda.

Godina dana porodične svađe

Dejvidov rođendan ujedno označava i godinu dana otkako je porodični sukob sa sinom Bruklinom postao javan, nakon što su najstariji sin i njegova supruga ignorisali proslavu njegovog 50. rođendana. Dejvid i Viktorija od tada nisu u kontaktu s Bruklinom.

U galeriji pročitajte kako se Bruklin Bekam javno odrekao porodice:

1/6 Vidi galeriju Prvo oglašavanje Bruklina Bekama o raskolu u porodici Foto: Printscreen/ Instagram/ brooklynpeltzbeckham

Prošle nedelje Viktorija se u retkom televizijskom intervjuu osvrnula na "izazovnu" godinu. Na pitanje o burnom periodu za porodicu nije izričito spomenula sina, ali je naglasila da će "uvek štititi" svoju decu.

Na pitanje kako se nose s teškim trenucima, rekla je: "Dejvid i ja smo jako bliski i okruženi smo neverovatnim ljudima. Bliski smo s mojim roditeljima i s Dejvidovim roditeljima. Podržavamo jedno drugo u svemu što radimo." Dodala je: "Jako volimo svoju decu i uvek smo bili fokusirani na to da ih zaštitimo. Ali mnogo se smejemo. Dejvid je zaista jako duhovit."

Bruklin je u januaru oštrom objavom na društvenim mrežama prekinuo odnose s porodicom, poručivši da ne planira da se pomiri s roditeljima, te ih optužio da su ga "kontrolisali veći deo života". Od tada se nisu videli.

U istom intervjuu Viktorija je istakna da se ona i suprug oslanjaju jedno na drugo kako bi prebrodili teške periode. "Podržavamo jedno drugo u svemu. Zajedno smo odrasli i zato se osećam blagosloveno. Oboje imamo velike snove i ambiciozni smo, ali najvažnije je da se međusobno podržavamo. Želim da on bude najbolja verzija sebe, a to želi i on za mene", zaključila je.

Video: Dejvid Bekam sprema pastirsku pitu