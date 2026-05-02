Slušaj vest

Sin glumca Toma Henksa ovih dana se vratio na Netflix u novoj sezoni serije "Running Point", a u isto vreme gradi karijeru u kantri muzici. Čet Henks je tom prilikom gostovao u večernjoj emisiji kod Džimija Falona, gde je otkrio kako živi u prikolici u parku kampera u Nešvilu.

35-godišnji sin slavnog glumca i Rite Vilson takođe je potvrdio da se nedavno preselio u park s prikolicama upravo kako bi nastavio karijeru u kantri muzici.

Foto: CAROLINE BREHMAN / UPI / Profimedia

"Nisam hteo da kupim stan jer sam bukvalno upravo dobio stan u Los Anđelesu i namestio ga“, objasnio je član benda Something Out West. "Nisam to hteo da ponovim i nisam hteo da ga nameštam. Tako da sam, kao, odsedao u Airbnb-ima i hotelima, a to mi je stvarno dosadno jer jednostavno volim da imam svoj prostor“, dodao je.

Foto: Flash / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Čet kaže da ga je za to inspirisalo nedavno putovanje u Carmel-by-the-Sea u Kaliforniji kako bi uživao u minimalističkom načinu života. "Odseo sam u prikolici Airstream i stvarno mi se svidela. Pomislio sam: ‘Čoveče, želim jednu od ovih...‘ Pa sam je i nabavio. Nabavio sam prikolicu.“

Foto: APEX / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Glumac je dodao da njegov dom na točkovima ima "sve što mi treba. Imam svoju kuhinju. Imam, znate, tuš-kabinu. To je velika stvar s prikolicama, ako je reč o tuš-kabini, jer ponekad kombinuju WC i tuš. To se zove mokra kupka.“

Foto: Profimedia

Ipak, kaže, postoji veliki kontrast između njega i komšija: "Verovatno sam, kao, najmlađa osoba u prikolici i to za 30 ili 40 godina razlike. Nije ono što misliš, znaš? Misliš, oh, živećeš u prikolici. Možda je malo sumnjivo. Možda je malo opasno. Sve je to jednostavno, kao, penzioneri, znaš? Sjajni ljudi.“

Falon se zatim umešao i pitao Četa koristi li u potpunosti pogodnosti parka. "Imam logorsku vatru ispred. Imam ognjište i koristio sam ga. Ali većinu vremena radim upravo ono što radim kod kuće, a to je da ostanem unutra, ležim u krevetu i gledam Netflix i slične stvari“, pojasnio je.

