Britanska glumica Emili Blant, zvezda filma "Đavo nosi Pradu", našla se na meti kritika zbog svog saveta o karijeri, te su mnogi poručili da "nema svest o realnosti".

Blant se nedavno ponovo našla u ulozi preopterećene asistentkinje glavne urednice modnog časopisa, koja je često pokazivala da nije baš prezadovoljna svojim poslom. U novom intervjuu za Betches dotakla se scene u kojoj njen lik, Emili, ponavlja rečenicu: "Volim svoj posao, volim svoj posao, volim svoj posao", dok se bori sa zahtevima svoje šefice.

Od izlaska originalnog filma ista scena je postala viralan mim koji zaposleni širom sveta koriste za opisivanje preopterećenosti na poslu.

Kada su je tokom novog intervjua pitali da podeli savet "ženama koje trenutno mrze svoj posao", Blant je prvo rekla: "Dajte otkaz... ne", a potom je dodala: "Jednostavno pronađite nešto što zaista želite da radite. Čak i ako ne zarađujete novac, sve dok volite taj posao, bićete srećne."

Iako je Emili, čini se, htela da ohrabri svoje obožavateljke da napuste toksična radna okruženja i prate svoje snove, mnogi su njenu izjavu protumačili na drugačiji način. Neki su istakli da Blant, čije se bogatstvo procenjuje na 80 miliona dolara, govori iz privilegovane pozicije. Naime, glumica je odrasla u porodici više srednje klase i pohađala je prestižnu privatnu školu Hurtwood House, poznatu po dramskim i izvođačkim umetnostima.

Drugi su istakli da je Emili veoma dobro plaćena za posao koji radi i istovremeno voli. "Bogatim ljudima je ovo tako lako da kažu", "Lako je reći kad dobijaš milione da radiš ono što voliš", "Izvrstan savet! Jedina mana je što sreća ne kupuje hranu ili odeću, niti plaća stanarinu", "Kako možeš da budeš srećan kad si siromašan i imaš račune da platiš? Ne brinuti se za novac u ovoj ekonomiji privilegija je koju imaju bogati ljudi", "Nažalost, moji računi ne prihvataju sreću kao način plaćanja", "Iskreno mislim da je ‘radi ono što voliš, čak i ako ti nije plaćeno‘ užasan karijerni savet. Radite ono što je dobro plaćeno, a što ne mrzite, i imajte hobije i dodatne poslove", "Neki od nas moraju da zarađuju kako bi preživeli", bili su samo neki od komentara.

Nekoliko obožavatelja složilo se da glumica nije dala toliko loš savet. "Znam da će neki ljudi reći da je privilegovana i nemaju svi mogućnost to da urade, ali mene je moj posao činio očajnom i bolesnom, kosa mi je opadala u pramenovima, koža mi je bila upaljena, slomila sam zub od stiskanja vilice. Dala sam otkaz i, iako znam da to nije pametno i tržište rada je užasno i imam dete o kom moram da se brinem, bolji sam roditelj i prijatelj bez stresa zbog posla koji sam mrzela. Koža mi bukvalno sija, a redovno jedem i spavam. Vaše mentalno blagostanje stvarno je važno", napisala je obožavateljka.

Džon Krasinski

Emili nije jedina u svojoj porodici koja je vrlo uspešna u svom poslu. Njen suprug Džon Krasinski takođe je poznati glumac, najpoznatiji po ulozi Džima Halperta u seriji "The Office", koju je i producirao. Krasinski je do četvrte sezone bio plaćen 20.000 dolara po epizodi, a nakon četvrte sezone plata mu je porasla na 100.000 dolara po epizodi.

Glumičin otac Oliver Blant je "univerzalno priznati" advokat, opisan kao "prvoklasni stručnjak za teška krivična suđenja, poput slučajeva ubistava i droga". Emilina majka Džoana Blant bila je glumica koja je ostvarila uloge u serijama poput "Lillie" i "Grange Hill", ali je od glume odustala kada je Emili krenula u privatnu školu.

Blant je takođe i svastika višestruko nagrađivanog glumca Stenlija Tučija, s kojim je sarađivala na oba nastavka filma "Đavo nosi Pradu". Tuči se 2012. godine venčao s njenom sestrom Felisiti Blant.

