Slušaj vest

Dvadeset godina nakon originala, nastavak filma "Đavo nosi Pradu" je ove nedelje stigao u bioskope. U drugom delu, koji je uglavnom naišao na pozitivne kritike, svojim ulogama se vratila originalna glumačka postava, scenarista i reditelj.

Novi film ostavlja obožavatelje s nekoliko otvorenih pitanja, pa se nameće pitanje koliko je verovatan treći nastavak i hoće li se na njega čekati novih 20 godina. S obzirom na to da Meril Strip ima 76, a Stenli Tuči 65 godina, malo je verovatno da će čekanje biti toliko dugo.

Interesovanje publike je veliko. Predviđa se da će film na otvaranju zaraditi oko 180 miliona dolara, a njegov trejler postao je najgledaniji trejler za komediju u poslednjih 15 godina, s više od 181 milion pregleda u prva 24 sata, piše Daily Express.

Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Šta zvezde kažu o trećem nastavku?

Tokom gostovanja kod Endija Koena na SiriusXM-u, voditelj je upitao glumačku ekipu: "Hoćemo li se opet naći za pet, deset ili petnaest godina?". Emili Blant se okrenula prema Stenliju Tučiju, koji joj je u stvarnom životu zet, i poručila mu: "Nemoj samo da kažeš 'Biću mrtav', ne smeš tako da se šališ!". Tuči je na to odgovorio: "U redu, biću nemoćan." Meril Strip, koja tumači lik Mirande Pristli, kratko je dodala: "Ja sam za!".

Foto: Scott A Garfitt/Invision, AP

Kao da to nije bilo dovoljno, Blant je za E! News izjavila da je želela više zajedničkih scena za svoj lik i Tučijevog Najdžela. "Sten i ja smo bili tako ljuti što nam nisu dali više zajedničkog posla. Ako snimimo još jedan, bolje bi im bilo da nas spoje rame uz rame."

Film "Đavo nosi Pradu 2" trenutno se prikazuje u bioskopima.

