Grupa "Lavina", koja ove godine predstavlja Srbiju na Evroviziji 2026, otputovala je u Beč. Oni će se sa pesmom "Kraj mene" boriti za pobedu na ovom prestižnom takmičenju.

Evrovizija 2026 će se održati u Beču od 12. do 16. maja, a našu zemlju na takmičenju predstavlja bend Lavina pesmom "Kraj mene". Trenutno su na kladionicama na 23. mestu, prenosi Blic.

grupa Lavina Foto: Gordan Jović, RTS

- Na Evroviziju ne idete samo da učestvujete - idete da ostavite trag. Da pokažete sigurnost, autentičnost i snagu. Opšte je mesto da su vrata već odškrinuta nečim drugačijem. Vi sada imate priliku da ta vrata širom otvorite - hrabrije, preciznije i još upečatljivije i bolje. Verujte u ono što nosite na sceni. Publika prepoznaje istinu, a vi je imate. Ne kalkulišite - idite do kraja, jasno, samouvereno. Ovo je vaš trenutak. Iskoristite ga. Uz vas smo - očekujemo najbolje. Srećno delegacijo, napisala je Sandra Perović urednica zabavnog programa RTS, na svom storiju i poželela im sreću.

"Rezultati kakvi budu biće"

Momci iz Lavina Benda nedavno su rekli da se ne opterećuju plasmanom.

- Nisu se slegli utisci i dalje mislimo da je sve ovo jako neverovatno za nas i nerealno i sama činjenica što treći sat radimo intervjue - priznali su momci nedavno.

Kada je reč o očekivanjima i samom takmičenju u Beču, bend ima vrlo jasan stav i ne brine o trenutnom stanju na kladionicama.

Mi idemo da sviramo kao i ovde, da se pokažemo, da pokažemo Srbiju, da prezentujemo metal žanr. Rezultati kakvi budu biće - jasni su članovi "Lavine".

Nedavno su objavljene prognoze kladionica manje od dve nedelje pred prvo polufinale.

U top tri favorita za pobednika Evrovizije nalaze se Finska, Danska i Grčka.

