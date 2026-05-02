Anđelka Stević Žugić je na Instagramu raznežila svoje pratioce objavivši porodičnu fotografiju sa suprugom Markom Žugićem i njihovom ćerkicom Čarnom. Na slici se jasno vidi koliko uživaju zajedno – oboje zrače srećom i opuštenošću.

Poseban detalj koji je privukao pažnju jesu identični rajfovi sa zečijim ušima koje nose Anđelka i Marko, dok glumica dodatno ulepšava trenutak simpatičnom grimasom.

U njihovom zagrljaju nalazi se mala Čarna, prepoznatljiva po svojoj bujnoj, kovrdžavoj kosi i prugastoj majici, što celoj fotografiji daje još topliji i nežniji ton.

Anđelka Stević Žugić sa porodicom Foto: Printscreen/Instagram

Glumica je uz ovu idiličnu objavu napisala dirljivu poruku: "Hoću zlatni dan, suncem okupan".

Anđelka o majčinstvu: "Volela bih da moja deca odrastaju u Srbiji"

Podsetimo, Anđelka Stević Žugić gostovala je nedavno u hrvatskoj emisiji "Nedjeljom u 2", gde je bez zadrške govorila o roditeljstvu. Anđelka je istakla da bi volela da njena deca odrastaju u Srbiji.

Iako Anđelka često nastupa u regiji, naglašava da želi da ostane da živi u Srbiji.

"Volela bih da i moja deca odrastaju ovde. Važno je da budu i građani sveta, gde god bili", dodaje.

Anđelka Stević Žugić emisiji Nedjeljom u 2 Foto: printscreen/youtube/Nedjeljom u 2 | HRT

Govoreći o majčinstvu, ističe da ne postoji univerzalan recept za odgajanje dece te da se vodi vlastitom intuicijom.

"Majčinstvo se ne može unapred naučiti jer ne postoje jasne smernice", kaže Anđelka, naglašavajući da se najviše oslanja na sopstveni osećaj. Kroz šalu priznaje i da joj ponekad nedostaje odlučnosti.

"Često tek nakon neke situacije shvatim šta je trebalo da kažem. U trenutku nastojim da budem pristojna, ali kasnije osetim da je trebalo da budem odlučnija", rekla je glumica.

