Nakon nekoliko meseci spekulacija i paparaco fotografija, glumica Sidni Svini i muzički producent Skuter Braun konačno su stavili tačku na sve glasine - i to javno, na društvenim mrežama. Serijom fotografija na kojima deluju zaljubljeno i opušteno, par je prvi put otvoreno potvrdio svoju vezu, iznenadivši i fanove i kritičare.

Zvezda serije Euforija, glumica Sidni Svini objavila je nekoliko fotografija sa svojim novim dečkom sa muzičkog festivala koji je održan prošlog vikenda u Kaliforniji. Objave su uključivale snimke Sidni na Braunovim ramenima u publici, njega kako je drži u naručju ispred jedne od bina, kao i njihove opuštene i duhovite trenutke iz foto-kabine. Sidni i Brauna deli velika razlika u godinama - čak 16 u njegovu korist, a mnogi mu zameraju na biografiji koja nije baš blistava.

Glumica je uz objavu kratko napisala: "Kaubojski vikend" uz emotikon srca. Svini i Braun viđeni su kako uživaju tokom trodnevnog festivala, a glumica je nosila ogrlicu sa svetlucavim privescima "S" i "B".

Braun je još prošlog meseca podelio fotografiju sa svojom izabranicom, a sada je objavio i dodatne trenutke sa festivala. "Stejdžkouč je doveo srećnog kauboja", napisao je producent, dok mu je ona u komentaru uzvratila: "Srećnija kaubojka".

Par je, inače, započeo vezu nakon što su se upoznali na glamuroznom venčanju Džefa Bezosa i Loren Sančez u Veneciji u junu prošle godine. Tada je izvor za Page Six naveo da je Braun u početku bio nesiguran zbog razlike u godinama, ali je ubrzo postao "opsednut" i odlučio da započne vezu sa glumicom.

"On je stvarno, stvarno voli", rekao je izvor u oktobru, dodajući da je njihova romansa "veoma stvarna" i da je Braun "veoma srećan".

Pre nego što je započela romansu sa Skuterom Braunom, Svini je okončala sedmogodišnju vezu sa Džonatanom Davinom. Bivši par je planirao venčanje, ali ga je glumica otkazala početkom marta prošle godine. Braun je prethodno bio sedam godina u braku sa Jael Koen, sa kojom ima troje dece, a njihov razvod okončan je pre četiri godine.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

