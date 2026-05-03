Glumica Sofija Juričan (45) je pre dva meseca rodila blizance - sina Momčila i ćerku Đurđu, a sada je objavila fotografije iz šetnje sa naslednicima i pokazala kako provode vreme zajedno. Osim toga, na fotografijama se može videti i kako glumica izgleda nakon porođaja.

Sofija je sa suprugom i bebama bila u šetnji za vreme beogradskog maratona, a lepo vreme im je izmamilo osmeh na lice.

U galeriji pogledajte kako je izgledala šetnja Sofije Juričan s porodicom:

Ponosna mama je pozirala u parku s kolicima za blizance, a primetno koliko je ispunjena i blista od sreće.

Glumica je u seriji objava dodala i fotografiju supruga kako šeta mališane dok se u pozadini vidi atmosfera maratona koji se tada održavao, a s njima je bio i pas.

Sofija Juričan podelila dirljiv prizor svojih blizanaca iz porodičnog doma

"Drži svoj tempo i proći ćeš kroz cilj", napisala je glumica u opisu.

Naslednicima dala tradicionalna imena

Sofija Juričan je svojim blizancima dala imena Momčilo i Đurđa, koja sa sobom nose snažnu simboliku i duboko ukorenjeno značenje.

Ime Momčilo spada među stara srpska imena i vodi poreklo od reči "momak“. Obično se povezuje sa mladošću, slobodom i vedrim duhom

Ime Đurđa je ženski oblik imena Đurđe, koje potiče od grčkog imena Georgios, sa značenjem "zemljoradnik“. U domaćoj tradiciji ovo ime se često dovodi u vezu sa Svetim Đorđem, kao i sa praznikom Đurđevdan.

