GlumacBo Star, najpoznatiji po ulogama u filmovima "Noć veštica" i "Dobri momci", preminuo je u 81. godini. Kako prenose strani mediji, Bo Star je preminuo mirno, prirodnom smrću 24. aprila u Vankuveru, u Kanadi.

Tužnu vest potvrdio je njegov brat, takođe glumac Majk Star. Majk, koji ima 75 godina, za TMZ je izjavio da je njegov brat bio "veoma jedinstven i poseban", te da mu je mnogo značio u životu.

- Pomogao mi je da odrastem i imao ogroman uticaj na mene - rekao je Majk.

Foto: Warner Bros. / Christophel Collection / Profimedia

Bo Star ostao je upamćen po ulozi šerifa Bena Mikera u horor filmovima "Noć veštica 4: Povratak Majkla Majersa" iz 1988. godine i "Noć veštica 5: Osveta Majkla Majersa" iz 1989. Publika ga pamti i po ulozi u kultnom filmu Martina Skorsezea "Dobri momci" iz 1990. godine, kao i po dugogodišnjoj ulozi poručnika Hardinga Velša u seriji "Due South". Rođen je 1. septembra 1944. godine u Kvinsu, u Njujorku.

Pre nego što je uplovio u glumačke vode, bavio se sportom - nekoliko godina bio je deo trening tima kluba Njujork Džets, a dve sezone proveo je i u Kanadskoj fudbalskoj ligi. Na malim ekranima debitovao je 1979. godine u humorističkoj emisiji "Bizarre", nakon čega je ostvario brojne uloge u popularnim serijama kao što su "T.J. Hooker", "Cagney & Lacey", "Three's Company", "Knight Rider", "Remington Steele", "The A-Team", "MacGyver" i "Night Court". Tokom bogate karijere igrao je i u filmovima "Brzina" i "Đavo u plavoj haljini".

Vest o njegovoj smrti prvi je na Instagramu podelio glumac Kristofer Seron, koji je sa njim sarađivao u filmu "Dobri momci".

- Sa teškim srcem obaveštavam sve o veoma tužnom odlasku Boa Stara. Majk Star me je zamolio da objavim ovu vest - napisao je glumac. U oproštajnoj poruci dodao je da je Bo vodio bogat i ispunjen život.

- Bio je sin, brat, otac, deda, glumac i NFL/CFL igrač. Odvojite trenutak da se setimo jednog sjajnog čoveka. Počivaj u miru - poručio je Seron, prenosi People.

