Slušaj vest

U neformalnom razgovoru iza zatvorenih vrata američki predsednik Donald Tramp izneo je niz stavova o britanskoj kraljevskoj porodici, a posebno su odjeknule njegove oštre reči o Megan Markl i odnosu s princem Harijem.

Američki predsednik Donald Tramp je u privatnom razgovoru u Ovalnom kabinetu izneo niz nefiltriranih mišljenja o članovima britanske kraljevske porodice, uključujući princa Vilijama, Kejt Midlton, princa Harija i Megan Markl.

U galeriji pogledajte kako su Donald i Melanija Tramp dočekali kralja Čarlsa i kraljicu Kamilu:

1/15 Vidi galeriju Donald Tramp Melanija Tramp britanski kralj Čarls Treći kraljica Kamila Foto: ALLISON ROBBERT/ POOL/THE WASHINGTON POST POOL, Mark Schiefelbein/AP, Alex Brandon/AP

Kraljevski biograf Robert Hardman otkrio je detalje tog susreta, do kog je došlo tokom državne posete kralja Čarlsa i kraljice Kamile Sjedinjenim Američkim Državama. Iako je sastanak s Trampom u početku beo otkazan, na kraju je održan u poslednjem trenutku, a razgovor se brzo pretvorio u otvorenu raspravu o britanskoj monarhiji, piše People.

Kralj Čarls, Donald Tramp - zvanična poseta Beloj kući Foto: CRAIG HUDSON / POOL/THE WASHINGTON POST POOL

Tramp, poznat kao veliki obožavatelj kraljevske porodice, imao je reči hvale za većinu njenih članova. Za kralja Čarlsa je rekao da je “sjajan čovek”, dok je za princa Vilijama tvrdio kako će biti “dobar kralj” i opisao ga kao “vrlo simpatičnog”.

Posebno pozitivno govorio je i o Kejt Midlton, princezi od Velsa, koju je upoznao tokom državne večere u Ujedinjenom Kraljevstvu. “Kako je ona? Ona je sjajna. Bila je bolesna, ljudi su govorili svakakve ludosti o njoj, a ona je bila tako hrabra”, rekao je Tramp, misleći na period njenog povlačenja iz javnosti 2024. godine, pre nego što je otkrila dijagnozu raka.

Foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Interesovanje je pokazao i za najmlađe članove porodice, princa Džordža, princezu Šarlot i princa Luija, upitavši jesu li “dobra deca”.

Međutim, ton razgovora se promenio kada je reč došla na princa Harija i njegov povratak u kraljevsku porodicu. Na pitanje može li Hari da se vrati u kraljevski krug, Tramp je kratko komentarisao: “Previše stvari, pretpostavljam.”

Megan Markl, princ Hari Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Najkontroverzniji deo razgovora odnosio se na Megan Markl. Tramp nije štedeo kritike prema vojvotkinji od Saseksa, rekavši: “Ta njegova žena. Čoveče, šta je napravila tom čoveku...”, te dodao kako smatra da je “zasenjena Vilijamovom suprugom”.

Podsetimo, Hari i Megan povukli su se s kraljevskih dužnosti 2020. godine i preselili u Kaliforniju, a odnosi unutar porodice, posebno između Harija i princa Vilijama, već su godinama napeti.

Video: Megan Markl igra pred porođaj