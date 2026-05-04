Milan Bosiljčić (44), najpoznatiji po ulozi u seriji "Igra sudbine", posetio je Sjeverin, rodno mesto njegove bake. Glumac je na Instagramu pokazao kako izgledaju dvorište i kuća u kojoj je u detinjstvu boravio, kao i mesta na kojima se igrao kada bi kao dečak ovde dolazio.

Bosiljčić je objavio fotografiju stare, trošne porodične kuće koja je sada u lošem stanju.

"Stara kuća gde se rodila moja baka i njena braća i sestra", napisao je u opisu, a potom je otišao je objavio i prizor sa reke Lim.

"Reka Lim. Ovde sam se kao dete kupao, spuštao niz Lim traktorskim gumama, pecao, skakao sa lijane... To je bilo detinjstvo", napisao je glumac.

Porodična tradicija duga osam vekova

Inače, Milan Bosiljčić je odlučio da uloži novac u porodičnu destileriju, u kojoj se proizvodi isključivo rakija šljivovica. Kako je jendom prilikom istakao, tradicija pravljenja rakije u njegovoj porodici traje više od 820 godina.

"Preci iz Užica su se bavili time pre više od osam vekova. Na tom mestu podignut je zamak kao omaž njima. Brat iz Amerike je želeo da sačuvamo to nasleđe, pa sam ja preuzeo vođenje posla. Naša šljivovica se pravi po posebnoj recepturi, u buradima, i već je postala premium brend sa osvojenim nagradama", rekao je Bosiljčić svojevremeno za "Super TV".

Glumac je tada otkrio i zanimljive detalje o porodičnoj istoriji:

"Moj čukun-deda, takođe Milan Bosiljčić, bio je poslanik u Kraljevini Srbiji.Kralj Aleksandar je krstio decu u našoj porodici, a kralj Petar je bio prijatelj naših predaka. Tokom Drugog svetskog rata Nemci su zapalili sve naše šljivike i destilerije, a kasnije su nam komunisti oduzeli sve. Moj otac, stric i baka počeli su da obnavljaju imanje iznova", ispričao je glumac.

Zamak sa tajnim vinskim podrumom

Osim destilerije, Bosiljčić je na imanju izgradio impozantan zamak, koji je uređen u skladu sa modernim standardima i prirodnim izvorima energije.

"Ceo donji deo ima podno grejanje. Zidovi su urađeni, a biće pet soba, svaka sa sopstvenim kupatilom. Na vrhu zamka je moja soba – šalim se da sam zadužen za odbranu od uskoka", rekao je glumac uz osmeh.

Posebna atrakcija biće tajni vinski podrum, čiji će se ulaz skrivati iza police sa knjigama, što dodatno doprinosi mističnom šarmu ovog zdanja.

