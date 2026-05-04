Jana Milić Ilić proslavila se ulogom u seriji "Istine i laži", a jendom prilikom je govorila o životu, gubitku majke i teškom periodu kroz koji je prošla. Njena majka je imala karcinom koji je kasno dijagnostikovan, a njena smrt je obeležila život glumice.

Glumica je tada u potresnoj ispovesti govorila o teškom periodu.

- Imala sam dvadesetak godina kada mi je umrla majka. Sve se desilo brzo, imala je rak. To je bila prekretnica u mom životu. Trebalo da spremam diplomski ispit, niko nije bio tu, sestra je već tada bila u inostranstvu… Mislili smo da nije ništa strašno, dali su pogrešnu dijagnozu. Pošto joj je bilo loše, odvela sam je u Sremsku Kamenicu i rekli su da sumnjaju na rak, a onda da je u pitanju poslednji stadijum i eto - drhtavim glasom je govorila glumica pre nekoliko godina u emisiji "Balkanskom ulicom", te opisala kako su izgledali poslednji dani njene majke.

Jana Milić Ilić u seriji Istine i laži

- Mi smo provele dve i po nedelje zajedno u apartmanu. Ona je uzela krevet, a ja sam spavala sa njom tu, nismo se razdvajale dve nedelje. Bilo je momenata kada me ne prepoznaje. Tada sam promenila najviše uloga u životu. U početku sam želela da joj objasnim, ali kad sam videla kako ide, bilo mi je OK da budem i Jerotić i medicinska sestra. Svaki dan sam joj kupovala novine, čitala je, i jedno jutro sam otišla po novine i nje nije bilo u sobi.

"Bila je hrabra, držala se do kraja"

Svoju majku je opisala kao veoma hrabru i snažnu ženu koja joj je i danas uzor.

- Bilo je dana bez bolova kada je znala da sam ja - ja i to su bili najlepši momenti. Bila je tako hrabra žena, ponosna, inteligentna i tako se držala do kraja! Nikada nisam upoznala osobu sličnu njoj. Iz tog razloga tako reagujem na te pesme… Izvinite što mucam… Ljudi kažu kako se te stvari menjaju, meni je ta bol ista, i sada kada sam i ja postala majka i kada mogu da shvatam neke njene žrtve, savete, postupke, tek sada mogu da se poistovetim - rekla je ona tada, prenosi Blic.

