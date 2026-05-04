Slušaj vest

Ubrzo nakon Arčijevog rođenja, povela se polemika da li će ga krstiti slavni glumac Džordž Kluni. Ta mogućnost bila je u skladu sa željama Megan Markl i princa Harija.

"To bi bila loša ideja. Ja sam otac blizanaca, a i sa tim se jedva nosim. Ne bi trebalo da budem bilo čiji kum", rekao je Džordž Kluni pre nekoliko godina u emisiji Džimija Kimela pa odgovorio na pitanje da li bi krstio Arčija da Megan i Hari to zatraže od njega: "Ja neću biti kum, obećavam ti. Sasvim sam siguran u to.“

Džordž Kluni Foto: Cinzia Camela / Zuma Press / Profimedia

Među najzapaženijim brojnim poznatim zvanicama na venčanju Megan Markl i princa Harija, održanom 2018. u Vindzoru, bili su upravo Amal i Džordž Kluni. Dve godine nakon svadbe saznala se istina o njihovom dolasku na svečani događaj koji je tada pratila planeta.

Kada su se Klunijevi pojavili u Vindzoru, neki su se iznenadili, a neki komentarisali da sigurno Megan Markl, koja se pre venčanja bavila glumom, poznaje starijeg kolegu. Drugi su, pak, smatrali da su Klunijevi prijatelji britanskog dvora. I niko nije bio u pravu.

Novinarka Rejčel Džonson tvrdi da je bivša cimerka Harijeve majke princeze Dajane tokom svadbene povorke prišla Klunijevima i da ih je pitala odakle poznaju mladence.

Džordž je odgovorio: "NE ZNAMO IH", rekla je Rejčel Džonson, piše The Sun. Oni kojima je bilo čudno što su Klunijevi uopšte na listi zvanica, bili su na dobrom putu.

Megan Markl, princ Hari Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U međuvremenu, Megan i Hari sprijateljili su se sa poznatim parom, boravili u njihovoj kući na jezeru Komo u Italiji pa čak i razmišljali da Džordž bude kum na krštenju njihovog sina Arčija, što je holivudski glumac, kako smo istakli, odbio.

Nego, sećate se kako se pisalo da se na svadbenom prijemu služilo piće koje proizvodi kompanija čiji je suvlasnik Džordž Kluni i kako se komentarisalo da se glumac potrudio da se na veselju njihovih prijatelja služe najbolji napici? E, pa i to je bilo tačno.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Megan Markl igra pred porođaj