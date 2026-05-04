Grupa Lavina otputovala je nedavno u Beč, gde će predstavljati Srbiju na Evroviziji s pesmom "Kraj mene". Na zvaničnim kanalima ovog prestižnog festivala osvanuli su snimci s prvih proba, a na mnogobrojnim portalima specijalizovanim za Evroviziju, ne štede reči hvale za ono što se na probama moglo videti.

Pesma "Kraj Mene" zadržava prepoznatljiv ton, ali je gotovo sve podignuto na viši nivo, prema pisanju evrovizijskih portala. Osim moćnog zvuka pesme, nastup koji je domaća publika videla na Pesmi za Evroviziju održanoj u februaru, znatno je unapređen.

Kostimi su ovog puta upečatljiviji nego ranije. I dalje su crni. Krzneni plašt frontmena Luke Aranđelovića sada je ukrašen krupnim metalnim detaljima. Njegov potpuno novi oklop za ramena toliko je masivan da u njega može da stane čak i po jedan mač sa svake strane, piše na portalu eurovisionfun.com, gde je Lukin kostim ocenjen kao grandiozan.

Tu je i takozvani "kandža" efekat na Lukinoj ruci koji dodatno naglašava performans. Nokti su mu duži nego ranije i odmah privlače pažnju, gotovo kao da pozivaju kameru da ih prati dok se pevač podiže sa poda, gde na početku leži zgrčen na sceni.

Kako je dalje opisano, mač zaboden u imitaciju stene Luki praktično služi kao stalak za mikrofon, što dodatno doprinosi efektu.

Na sceni ćemo videti i pirotehniku, i to, kako kažu oni koji su probama prisustvovali, u velikim količinama.

"Rezultati kakvi budu - biće"

Momci iz Lavina Benda nedavno su rekli da se ne opterećuju plasmanom.

"Nisu se slegli utisci i dalje mislimo da je sve ovo jako neverovatno za nas i nerealno i sama činjenica što treći sat radimo intervjue", priznali su momci nedavno.

Kada je reč o očekivanjima i samom takmičenju u Beču, bend ima vrlo jasan stav i ne brine o trenutnom stanju na kladionicama.

Mi idemo da sviramo kao i ovde, da se pokažemo, da pokažemo Srbiju, da prezentujemo metal žanr. Rezultati kakvi budu biće - jasni su članovi "Lavine".

Nedavno su objavljene prognoze kladionica, manje od dve nedelje pred prvo polufinale.

U top tri favorita za pobednika Evrovizije nalaze se Finska, Danska i Grčka.

Srbija nastupa u prvom polufinalu

Grupa Lavina će se, podsetimo, predstaviti u prvom polufinalu Evrovizije, koje će biti održano 12. maja u Beču, a ovo je redosled nastupa zemalja pomenute večeri:

U prvom polufinalu nastupa 17 država, od kojih dve (Nemačka i Italija direktno idu u finale), i to ovim redosledom:

Moldavija Švedska Hrvatska Grčka Portugalija Gruzija Italija Finska Crna Gora Estonija Izrael Nemačka Belgija Litvanija San Marino Poljska Srbija

Prema sadašnjim predviđanjima kladionica, iz prve polufinalne večeri dalje bi trebalo da prođu Srbija, Finska, Grčka, Švedska, Izrael, Moldavija, Litvanija, Gruzija i Crna Gora. S druge strane, Poljskoj, Belgiji, Portugalu, Estoniji i San Marinu zasad se ne prognozira ulazak u finale.

Bend iz Niša sa međunarodnim ambicijama

Bend Lavina osnovan je u Nišu 2020. godine. Prvi album pod nazivom "Odiseja" objavljen je 2022. i doneo im je veću vidljivost na domaćoj sceni. Numere na engleskom jeziku otvorile su im vrata i ka inostranoj publici. Pored Luke Aranđelovića, sastav čine Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić. Prepoznatljivi su po energičnim nastupima i spoju različitih muzičkih pravaca.

Pogled ka Evroviziji

Nakon pobede na nacionalnom izboru za predstavnika na Evroviziji, frontmen benda nije krio emocije:

"Presrećni smo zbog pobede i prilike da predstavljamo Srbiju na Evroviziji. "Kraj mene" je pesma u koju smo uložili mnogo emocija i truda, i nadamo se da će publika širom Evrope to prepoznati."

Pred "Lavinom" je sada veliki izazov - predstavljanje Srbije na evrovizijskoj sceni, ali podrška koju imaju, kako od publike tako i od najmlađih, daje im snažan vetar u leđa.

Video: Prvi intervju grupe Lavina nakon pobede na Pesmi za Evroviziju