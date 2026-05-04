Odnos koji povezuje ili je bolje reći deli Anu Vintur i Megan Markl dosegao je nivo mržnje, tvrdi insajder.

Ana Vintur i Megan Markl ranije su bile u dobrim odnosima, a onda je 2019. sve počelo da se menja. Te godine je vojvotkinja od Saseksa sarađivala sa tadašnjim urednikom britanskog izdanja Vogue Edvardom Eninfulom.

„Megan se zaklela na vernost Eninfulu, što je iznerviralo Anu. Ana je mrzi. Megan ne želi da plaća i nikada ne vraća pozajmljene stvari", ispričao je izvor za Daily mail pa napomenuo:

Ana Vintur i kraljica Kamila Foto: Chris Jackson / PA Images / Profimedia

"Ana voli britansku kraljevsku porodicu. Ona nosi titule "da". Ana mrzi kako su Megan i Hari reagovali na svoj odlazak sa dvora".

Podsetimo, u novembru prošle godine objavljeno je da pojedini dizajneri negoduju jer Megan navodno zadržava pozajmljenu odeću duže nego što je dogovoreno, što stvara zastoje u njihovim rasporedima. Neki dizajneri su uveli i „Meghan buffer time“ (dodatno vreme za Megan Markl) kako bi uračunali kašnjenja u vraćanju garderobe. Napomene radi, bogatstvo kraljevog sina i snaje procenjuje se na 60 miliona dolara što je "više nego dovoljno" da obezbede sebi najskuplju garderobu.

Ani Vintur se to, naravno, ne dopada.

Megan i Hari Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Kralj Čarls i Kamila sreli su se nedavno u Njujorku i sa Edvardom Eninfulom, koji je bio na istom događaju gde se pojavila i Ana Vintur. Kraljevski par nije imao bilo kakav sastanak sa vojvotkinjom i vojvodom od Saseksa.

Sukob između supruge princa Harija i bivše urednice američkog izdanja Vogue pogoršao se i 2022. kada je Meagn imala „nemoguće zahteve“ za poziranje za naslovnu stranu modne Biblije, uključujući potpunu kontrolu nad fotografom i uredništvom, što je Vintur odbila.

Ana je ranije govorila da je stil Megan Markl jako inspirativan i da je njena venčanica bila besprekorna. Srele su prošle godine u Parizu kada je čuvena Njujorčanka američkoj glumci rekla: "Drago mi je što te vidim". Insajder trvdi da je odnos sada i te kako narušen pa niko nije ni pomišljao da će čuveni par biti pozvan na Met Galu 2026. koja se održava sutra u Metropoliten muzeju u Njujorku.

Ana Vintur organizuje ovaj događaj od 1995. godine.

VIDEO: Megan Markl i princ Hari na koncertu Kejti Peri: