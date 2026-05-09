Džejms Braun bio je mnogo više od pevača i muzičke zvezde - bio je kralj soula i jedan od ljudi koji su zauvek promenili zvuk popularne muzike. Proslavila ga je kultna numera "I Got You (I Feel Good)", a to je bio samo jedan od hitova kojim je zaradio kultni status.

Interesantno je da je upravo hit kojim je stekao međunarodnu slavu napisao šezdesetih za Ivon Fer, pevačicu koja je u njegovom bendu pevala prateće vokale. Numera je nosila naziv "I Found You", međutim nije imala većeg uspeha.

Braun je potom pesmu preradio, počev od teksta pa do aranžmana, uz sada prpoznatljivu deonicu na saksovonu Masea Parkera, a dodata je i gitara koja u prvoj verziji nije postojala. Džejms Braun ju je otpevao u svom prepoznatljivom fazonu, uz ludačku energiju, a ostalo je istorija!

Podsetite se kako zvuči ovaj neprolazni hit:

Postao je jedan od najprepoznatljivijih umetnika, punio dvorane, nizao hitove, a u isti mah vukao je poslovne poteze gotovo jednako strastveno kao i one na sceni. Bio je jedan od prvih crnih izvođača koji je insistirao na većoj kontroli nad sopstvenom muzikom i novcem. Ulagao je mnogo, ali je isto tako i trošio.

Nažalost, nakon ogromnog uspeha sledili su finansijski padovi, sukobi, pravni problemi i buran privatni život, pa su njegove ljubavi i skandali često bili podjednako dramatični kao i karijera koja ga je proslavila.

Ređale su se tužbe za porez, optužbe za nasilje, razvodi, a jedan od najvećih problema desio se 1988, kada je uhapšen posle bizarne policijske potere. Navodno je naoružan upao u kancelariju osiguravajuće kuće zbog toaleta koji je, kako je tvrdio, neko koristio bez dozvole, a zatim je usledila jurnjava s policijom preko dve savezne države. Završio je u zatvoru.

U godinama koje slede usledilo je više hapšenja i optužbi vezanih za napade i posedovanje droge. U medijima su ga opisivali kao "genija, tiranina prema bendu, biznismena, revolucionara i autodestruktivnog čoveka".

Uzrok smrti nejasan

A onda je 25. novembra 2006. iznenada odjeknula vest da je Braun preminuo. Imao je 73 godine, a uzrok smrti su posledica srčanog udara i opstrukcije pluća.

Lekar koji potpisao smrtovnicu, Martin Kaford, izjavio je 2017. godine u intervjuu CNN da mu nikada nije bilo potpuno jasno šta je prouzrokovalo smrtonosni srčani napad - intoksikacija ili nešto drugo.

Telo mu balzamovali

Međutim, smrt nije značila mir, naprotiv! Nakon smrti, njegovo telo bilo je balzamovano, a potom je osam godina bilo u kući njegove ćerke.

- Još uvek nije propisno sahranjen. Nalazi se u kući svoje ćerke. Mumificirali su njegovo telo kako ne bi istrunulo po trošku od 140.00 dolara. Zašto? Kad imaš gotovo 20-oro dece i šest žena teško vas je sahraniti - ispričao je Vilijam Murel, njegov bivši vozač.

Presekli leš na pola

Braun se zapravo ženio tri puta i ima devetoro dece, a obrt čitave priče usledio je nakon dugog suđenja za njegovo bogatstvo kada je sudija naredio DNK analizu.

Zbog toga je njegov balzamovani leš morao da bude presečen na pola da bi se utvrdilo da li je bio otac dečaka Džejmsa Džuniora, koji je inače sin pevačeve udovice Tomi Rej.

- Oni nisu mogli da odrade normalno DNK testiranje zbog tečnosti za balsamovanje koja se nalazi u njegovom telu, tako da su morali da odseku Džejmsove noge kako bi došli do koštane srži - rekla je Tomi Rej, dodavši da joj je žao što je to moralo da se uradi.

Gde počiva Džejms Braun?

Borba oko nasleđa Džejmsa Brauna, koje se procenjuje na oko 65 miliona, bila je toliko velika da je pevačevo telo kružilo Sjedinjenim Američkim Državama. Na kraju, sahranjen je u bašti nastarije ćerke u Deane.

