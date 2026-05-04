Ovogodišnja Met Galasuočava se s neobičnim bojkotom. Deo velikih zvezda odlučio je da preskoči najvažnije modno veče zbog sve veće uloge milijardera Džefa Bezosa.

Ovogodišnje izdanje prestižnog događaja u Njujorku izazvalo je lavinu kritika u modnoj i javnoj sferi. U fokusu je sponzorstvo i suorganizacija Bezosa i njegove supruge Loren Sančez, što mnogi vide kao simbol preterane komercijalizacije događaja.

Među onima koji će izostati su neka od najprepoznatljivijih imena modne i filmske scene. Deo njih navodno se ne slaže s novim smerom događaja, dok drugi izostanak opravdavaju poslovnim obavezama ili zasićenjem.

Ipak, u pozadini se sve češće spominje nezadovoljstvo činjenicom da je gala veče, nekad simbol prestiža i kreativnosti, postalo platforma za demonstraciju finansijske moći.Cena ulaznica doseže i do 100.000 dolara, što dodatno podtiče kritike o elitizmu.

Među najistaknutijim izostancima je Meril Strip, čija je odluka da ne prisustvuje izazvala podizanje obrva i u Holivudu i u modnom svetu. Njen izostanak deluje posebno značajno s obzirom na tajming – gala se održava svega nekoliko dana nakon izlaska filma "Đavo nosi Pradu 2", u kom ponovo tumači svoju ulogu nemilosrdne Mirande Pristli, za koju se široko veruje da je inspirisana dugogodišnjom čelnicom Met Gale, Anom Vintur.

Ana Vintur na poslednjoj reviji Đorđa Armanija Foto: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

Njene ćerke, Grejs Gamer i Memi Gamer, i dalje se očekuju na događaju, kao i njene kolege Emili Blant i Stenli Tuči.

S ovogodišnjeg spiska zvanica izostaje i Zendeja, stalna gošća Met Gale koja je sedam godina zaredom oduševljavala na crvenom tepihu. Prema dostupnim informacijama, glumica je odlučila da preskoči veče nakon intenzivnog perioda rada na promociji nadolazećih projekata.

Zendeja, Met Gala 2025 Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

U međuvremenu se nastavljaju nagađanja oko Lejdi Gage, čiji dolazak još nije potvrđen. Pop ikona, poznata po nekim od najupečatljivijih trenutaka u istoriji Met Gale, mogla bi da bude među onima koji se ove godine tiho povlače.

Uprkos sve glasnijim spekulacijama, Ana Vintur je nastojala da ublaži kontroverze, te je javno pohvalila Loren Sančez Bezos i njen doprinos događaju.

Ana Vintur Foto: Ouzounova / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Rekla je: "Mislim da će Loren biti iznimno vredno pojačanje za muzej i sam događaj. Vrlo sam zahvalna na njenoj neverovatnoj velikodušnosti… oduševljeni smo što je deo ove večeri.''

Bezosov uticaj izazvao kontroverze

Uloga Džefa Bezosa kao ključnog finansijera i počasnog supredsedavajućeg izazvala je burne reakcije. Kritičari tvrde da tehnološki milijarderi sve više oblikuju događaj koji je nekad bio rezervisan za modne kuće i kreativce.

Džef Bezos na svom venčanju u Veneciji Foto: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

U Njujorku su se čak pojavili i plakati koji pozivaju na bojkot, uz optužbe na račun poslovnih praksi Amazona i političkih stavova njegovog osnivača.

Met Gala između umetnosti i biznisa

Iako organizatori ističu da je reč o humanitarnom događaju za Kostimografski institut njujorškog Muzeja umetnosti, percepcija javnosti sve se više menja.

Za jedne, reč je i dalje o vrhuncu mode i kulture, dok drugi smatraju da gala veče gubi autentičnost i postaje simbol spoja kapitala i slavnih.

(Kurir.rs/ Tportal)

