Očekuje nas istorijski susret sa živim legendama koje su pre pola veka u birmingemskim oblikovale zvuk, izgled i energiju modernog metala. U organizaciji SKYMUSIC i Live Nation, Srbija će biti svedok audio-vizuelne eksplozije koju predvodi neponovljivi Rob Halford, čovek čiji vokal postavlja standarde decenijama.

28. avgusta na Ušće stižu neprikosnoveni vladari scene, britanski giganti JUDAS PRIEST, a opsadno stanje za ulaznice počinje već za dva dana!

Upravo su oni uveli kultnu estetiku kože i nitni, kreirajući vizuelni identitet koji je postao univerzalni simbol rock kulture. Njihov neizbrisiv trag krunisan je 2022. godine trijumfalnim ulaskom u Rock and Roll Hall of Fame. Sa više od 50 miliona prodatih albuma, diskografija Judas Priesta je bukvar žanra – od revolucionarnog „British Steel-a“ do aktuelnog remek-dela „Invincible Shield“, koji je pokorio svetske top liste 2024. godine.

Dobitnici Grammy nagrade i veterani kultnih festivala poput „Live Aid-a“, Judas Priest stižu u Srbiju u životnoj formi, spremni da Ušće pretvore u epicentar potresa uz himne „Breaking the Law“, „Living After Midnight“ i brutalni „Painkiller“.

Ulaznice za koncert Judas Priest na 28. avgusta na Ušću dostupne su od srede putem sajta efinity.rs I besplatne efinity aplikacije.

