Bijonse se vraća na Met Galu prvi put nakon deset godina. Modna ikona biće domaćin ovogodišnjeg događaja na temu "Costume Art" zajedno sa Nikol Kidman, Vinos Vilijams i Anom Vintur.

I dok se svi pitaju šta će ovog puta obući, njena izdanja sa Met Gale tokom godina uvek su privlačila pažnju.

Bijonse je prvi put prisustvovala događaju 2008. godine, noseći nežnu ružičastu Armani Privé haljinu. Međutim, kasnije je sve više naglašavala svoj status ikone, dominirajući crvenim tepihom u smelim kombinacijama.

Dok obožavaoci nestrpljivo čekaju vesti o njenom sledećem albumu, mnogi očekuju da će nagoveštaje dobiti upravo kroz njen stajling na Met Gali.

U nastavku pogledajte sva izdanja Bijonse sa Met Gale kroz godine.

2008: Superheroes: Fashion and Fantasy

Bijonse je debitovala na Met Gali 2008. godine, iste godine kada je objavila svoj treći studijski album I am… Sasha Fierce. Nosila je svetloružičastu haljinu bez bretela brenda Armani Privé, ukrašenu srcolikim izrezom. Ovaj izgled bio je znatno svedeniji u odnosu na njene kasnije kombinacije.

2011: Alexander McQueen: Savage Beauty

Tri godine kasnije, Bijonse se vratila na Met Galu u crno-zlatnoj izvezenoj haljini sirena kroja sa visokim okovratnikom i čipkastim detaljima, koju potpisuje Emilio Pucci. Uski korset i kroj sa repom otežavali su joj kretanje uz čuvene stepenice Meta.

U pomoć su priskočili njen suprug Džej Zi i stilista Taj Hanter, koji su je doslovno preneli do vrha. Kosu je nosila u jednostavnoj punđi, uz minimalnu šminku i Sergio Rossi štikle.

2012: Schaparelli and Prada: Impossible Conversations

Te godine pevačica je nosila haljinu koja je možda inspirisala jednu od njenih najpoznatijih rečenica – "I'm so reckless when I rock my Givenchy dress". Bijonse je zablistala u Givenchy haljini ukrašenoj draguljima, sa ombre pernatim šlepom, nakon što je u poslednjem trenutku odlučila da se pojavi na događaju.

Pevačica je samo nekoliko meseci ranije rodila ćerku Blu Ajvi i uveliko se pripremala za turneju The Mrs. Carter Show World Tour. Na sam dan događaja rekla je stilisti Taju da želi da ide i za svega nekoliko sati nastao je sada već kultni izgled.

2013: Punk: Chaos to Couture

Još nismo znali koliko će Bijonse promeniti muzičku industriju te 2013. godine. Samo nekoliko meseci kasnije objavila je svoj peti studijski album Beyonce, koji je obeležio eru i zauvek promenio način objavljivanja albuma.

Na Met Gali te godine nosila je još jednu Givenchy haljinu,crnu, kožnu, bez bretela, sa bogatim ukrasima na korsetu. Kombinaciju je upotpunila crnim rukavicama i čizmama iznad kolena, u skladu sa pank temom.

2014: Charles James: Beyond Fashion

Već naredne godine, Bijonse je nosila elegantnu, prozirnu crnu Givenchy Haute Couture haljinu sa dubokim V izrezom i visokim šlicem. Kombinovala ju je sa mrežastim velom i crno-crvenim minđušama, uz ruž u istoj nijansi.

2015: China: Through the Looking Glass

U verovatno njenom najpoznatijem izdanju, pevačica je nosila potpuno prozirnu Givenchy Haute Couture haljinu koju je dizajnirao Riccardo Tisci. Haljina je bila prekrivena Swarovski kristalima i kamenjem, sa otvorenim leđima i bogato ukrašenim šlepom.

Iako je sama haljina privukla ogromnu pažnju, njen pogled preko ramena i visoki rep bili su pravi magnet za poglede.

2016: Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology

Poslednji put kada je prisustvovala Met Gali, Bijonse je nosila breskvastu lateks Givenchy haljinu, ukrašenu sa 2.000 pastelnih cvetova od bisera oko rukava i korseta. Izgled je upotpunila svetlim Givenchy platformama.

Stajling je zaokružila tamnoplavim smokey eye šminkom i crnim lakom za nokte, uz Lorraine Schwartz prstenje i torbicu u usklađenoj boji.

