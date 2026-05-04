Bioskop CineStarAda Mall juče je bio centar najbolje porodične zabave, gde je uz smeh, kreativnost i prisustvo glumačke ekipe u organizaciji distributerske kuće Jučer, održana svečana premijera filma „Ovce Detektivi“. Najpametnije stado na svetu konačno je stiglo pred domaću publiku, a sudeći po reakcijama dece i roditelja, niko neće ostati ravnodušan na ovu „vunenu“ detektivsku zavrzlamu.

Premijeri su prisustvovali glumci i influenseri koji su svojim glasovima oživeli ove neobične junake, a mališani su imali priliku da se druže sa ekipom koja stoji iza sinhronizacije. Posebnu pažnju posetilaca privukli su partneri događaja koji su upotpunili atmosferu: Papirita Koto oduševila je prisutne sjajnim, ručno izrađenim figurama ovaca od papira, dok je Buzzofski koncept svojim prisustvom dodatno istakao kreativni duh ove premijere.

O čemu se radi u filmu koji ne „bleji u prazno“?

Film „Ovce detektivi“ donosi priču o pastiru Džordžu Hardiju (Hju Džekman / Aleksandar Gligorić) koji svom stadu svake večeri čita detektivske romane. Kada Džordž nestane pod nerazjašnjenim okolnostima, njegove ovce dokazuju da ne bleje u prazno – one uzimaju stvar u svoje papke, napuštaju svoje pašnjake i kreću u urnebesnu potragu kroz ljudski svet kako bi rešile slučaj.

Ova idealna kombinacija komedije i misterije, u režiji Kajla Balda, pokazala se kao savršen izbor za porodični izlazak, spajajući inteligentan humor za odrasle i uzbudljivu avanturu za najmlađe.

Nakon uspešne svečane premijere, „Ovce detektivi“ nastavljaju da osvajaju publiku. Film je već sada dostupan pretpremijerno u odabranim bioskopima (Cineplexx, Tuckwood, Roda i Arena Cineplex), dok u redovnu bioskopsku distribuciju širom zemlje kreće od četvrtka, 7. maja.

Ne propustite priliku da okupite svoje stado i pridružite se najpametnijim detektivima u vunenim “džemperima” u istrazi koju ćete pamtiti!

Ovaj vizuelni spektakl režisera Kajle Balde oživela je fantastična ekipa domaćih talenata koja je likovima udahnula poseban karakter i humor. Glasove glavnim junacima pozajmili su Aleksandar Gligorić, Đurđina Radić Đix, Uroš Jovčić, Igor Đorđević, Elizabeta Đorevska, Kristina Jovanović Kika, kao i popularni influenseri i muzičari poput Džordžija, Ančićke i Srđana Čolića (Mobi Dick). Poseban šarm filmu daju i glumačke legende poput Maje Odžaklijevske i Milana Cacija Miailovića.

