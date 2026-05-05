šali se na svoj račun

Glumica i rediteljka Olivija Vajld našla se na meti podsmeha, kao i zabrinutih komentara javnosti nakon viralnog snimka, ali na poređenja s Golumom odgovorila je humorom.

Neobičan kadar s crvenog tepiha izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama, gde su korisnici njen izgled upoređivali s jednim od najpoznatijih likova iz trilogije "Gospodar prstenova".

Vajld nije ignorisala reakcije – naprotiv, odlučila je da ih javno komentariše. Umesto odbrane ili ogorčenja, odabrala je opušten i autoironičan pristup.

Sve je počelo nakon intervjua na Filmskom festivalu u San Francisku, gde je Vajld promovisala novi film. Snimak je brzo postao viralan, ponajviše zbog neobičnog ugla kamere i izražene distorzije slike.

Glumica je kasnije objasnila da je reč o efektu tzv. "fish-eye" objektiva, koji može značajno da izobliči lice kada je kamera preblizu. I sama je priznala da to nije bio njen "najbolji kadar", ali je naglasila da takva slika ne odražava stvarnost.

Odgovor s dozom humora

Umesto da se povuče, Vajld je reagovala na društvenim mrežama. Na Instagram storiju je objavila sporni kadar uz fotografiju Goluma i celu situaciju okrenula na šalu.

U videu joj se pridružio i brat, koji ju je zadirkivao pitanjem o "glasinama da je oživljeni leš", na šta je glumica uz smeh odgovorila da "nije mrtva".

Čitav slučaj je ponovo otvorio pitanje standarda lepote i načina na koji se komentariše izgled javnih osoba. Deo korisnika isticao je kako je reč o kombinaciji lošeg svetla i objektiva, a ne stvarne promene izgleda.

Vajld je, barem u ovom slučaju, pokazala kako s takvim pritiskom može da se nosi bez dramatizovanja.

