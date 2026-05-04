Čak dva miliona ljudi stiglo je na plažu Kopakabana u Rio de Žaneiru u subotu uveče kako bi uživali u besplatnom koncertu kolumbijske superzvezde, Šakire, potvrdio je to tamošnji gradonačelnik.

Njen nastup na jednoj od najznačajnijih svetskih obala usledio je nakon što je velika masa došla da pogleda Madonu pre dve godine i prošle godine i Lejdi Gagu. Za Šakiru je to bio deo njene svetske turneje "Las Mujeres Ya No Lloran“ ili "Žene više ne plaču“, nazvane po njenom albumu iz 2024. godine.

Koncert je počeo oko 23 sata, više od sat vremena nakon predviđenog početka, a publika je uzbuđeno čekala pevačicu uz glasno vrištanje i aplauz. Dronovi su leteli iznad velike mase na obali dok su na nebu krojili natpis na portugalskom: "Volim te, Brazil“, prenosi AP News.

Šakira je s ljubavlju govorila o svom prvom dolasku u Brazil, pre otprilike tri decenije: "Došla sam ovde s 18 godina, sanjajući o tome da pevam za vas. A sada pogledajte ovo. Život je čaroban.“

Publiku je očarala i rasplesala svojim hitovima kao što su "Hips Don’t Lie“, "La Tortura“ i "La Bicicleta“. Set je završila pesmom "BZRP Music Sessions #53/66“, nastalom nakon raskida sa španjskim fudbalerom Đerarom Pikeom.

