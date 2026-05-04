Slušaj vest

Čak dva miliona ljudi stiglo je na plažu Kopakabana u Rio de Žaneiru u subotu uveče kako bi uživali u besplatnom koncertu kolumbijske superzvezde, Šakire, potvrdio je to tamošnji gradonačelnik.

Njen nastup na jednoj od najznačajnijih svetskih obala usledio je nakon što je velika masa došla da pogleda Madonu pre dve godine i prošle godine i Lejdi Gagu. Za Šakiru je to bio deo njene svetske turneje "Las Mujeres Ya No Lloran“ ili "Žene više ne plaču“, nazvane po njenom albumu iz 2024. godine.

Šakirin koncert na Kopakabani
Foto: Daniel RAMALHO / AFP / Profimedia

Koncert je počeo oko 23 sata, više od sat vremena nakon predviđenog početka, a publika je uzbuđeno čekala pevačicu uz glasno vrištanje i aplauz. Dronovi su leteli iznad velike mase na obali dok su na nebu krojili natpis na portugalskom: "Volim te, Brazil“, prenosi AP News.

Šakira je s ljubavlju govorila o svom prvom dolasku u Brazil, pre otprilike tri decenije: "Došla sam ovde s 18 godina, sanjajući o tome da pevam za vas. A sada pogledajte ovo. Život je čaroban.“

Publiku je očarala i rasplesala svojim hitovima kao što su "Hips Don’t Lie“, "La Tortura“ i "La Bicicleta“. Set je završila pesmom "BZRP Music Sessions #53/66“, nastalom nakon raskida sa španjskim fudbalerom Đerarom Pikeom.

Šakira - koncert na Kopakabani Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia, Dilson Silva / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Daniel RAMALHO / AFP / Profimedia

Gomila ljudi počela je da se okuplja na plaži još u subotu ujutro kako bi zauzela dobro mesto za koncert. Uoči nastupa pevačica je s balkona gledala masu koja se okuplja u potpunoj neverici.

Ne propustitePop kultura"Vučica je ispisala istoriju" Šakira održala besplatan koncert pred 2 miliona ljudi na Kopakabani: Morala da potkači i Pikea, a Brazilu donela milione
Šakirin koncert na Kopakabani
Pop kulturaTragedija tokom priprema za Šakirin koncert: Poginuo radnik koji je postavljao grandioznu binu u Brazilu
Šakira održala koncert u Meksiku pred 400 hiljada ljudi
Pop kulturaLejdi Gaga održala besplatan koncert za 2 miliona obožavalaca: Pogledajte kako je izgledao istorijski šou, srušila Madonin rekord (FOTO)
koncert lejdi gage na kopakabani profimedia-0994988805.jpg
Pop kulturaOVAKO TO IZGLEDA KAD NA KONCERT DOĐE 1,6 MILIONA LJUDI: Madona postavila ISTORIJSKI REKORD, ljudi danima čamili da čuvaju mesto
madona-profimedia0870295393.jpg