Muzičar Sting i njegova supruga Trudi Stajlervaže za jedan od najdugovečnijih parva u svetu poznatih, ali put do njihove sreće je popločan nažalost skandalom, slomljenim prijateljstvom i brakom koji se raspao pred očima javnosti.

Njihova ljubavna priča je počela kao afera, koja je zauvek promenila živote troje ljudi.

Sting je od 1976. godine bio u braku sa Frensis Tomelti, uspešnom glumicom. U braku su dobili dvoje dece: sina Džozefa i ćerku Fuchsiu Katarinu.

Sve je delovalo idilično dok se glumica Trudi Stajler nije uselila u njihovu zgradu i to dva stana od njihovog.

Trudi i Frensis su vremenom postale bliske prijateljice, a zajedno su glumile u produkciji Makbeta.

Prvi put kad je Trudi videla Stinga, bilo je to na ulici 1977. godine.

- Imao je zelenu kosu. Pomislila sam - sviđa mi se taj tip - ispričala je kasnije za The Guardian. Vremenom se između njih rodila privlačnost, a aferu su započeli 1982. godine.

Sting i Trudi Foto: FJMG / Spread Pictures / Profimedia

Muzičar je u svojoj autobiografiji "Broken music" opisao kako se zaljubio u Trudi čim ju je upoznao.

Opisao je kao "ranjenog anđela", fasciniran ožiljkom na njenom licu koji "nije umanjivao njenu lepotu".

Situacija nije bila idealna: Sting je bio oženjen njenom najboljom prijatejicom, a i Trudi je tada bila u vezi sa drugim muškarcem.

Međutim, 1983. godine je Trudi ostala trudna. To je definitivno bio kraj za brak Frensis i Stinga.

- NIjedno od nas nije ponosno na situaciju koja se dogodila - jednostavno se dogodila - izjavila je Trudi jednom prilikom.

- Voleli smo se, živeli smo zajedno, a onda smo se venčali i dobili još dece. To je naša životna priča - dodala je.

Sting i njegova druga žena Trudi Foto: Mondadori Portfolio / ddp USA / Profimedia, Terence Baelen / Starface / Profimedia, Maria Laura Antonelli / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon Bridžet koja se rodila 1984. godine kada je i okončan brak Stinga i Frensis, par je dobio još troje dece: Džejka, Eliota i Giacoma.

Sting i Trudi su se venčali tek 1992. godine na raskošnoj ceremoniji u Viltširu u Engleskoj, okruženi brojnim slavnim gostima.

Venčanje Stinga i Trudi Foto: THIERRY SALIOU / AFP / Profimedia

Svoju dugu vezu muzičar naziva čudom i napominje da ništa ne uzimaju zdravo za gotovo.

- Mi smo i prijatelji. Volimo se, ali mi se i sviđamo jedno drugome - a to je važna razlika. Ljubav je strast i sve te stvari, ali stvarno voleti nečije društvo je nešto drugačije i to traje duže. Budite u braku sa svojim najboljim prijateljem.- kaže Sting.

