Princeza od Velsa se pojavila u atraktivnoj slip haljini koju je sama prepravila tik pred događaj i sve očarala, ali i prekršila kraljevska pravila. Samo dve članice britanske kraljevske porodice su prisustvovale Met gali ikada, a prva koja je to uradila je bila sasvim očekivano princeza Dajana.Ona je samo jednom prisustvovala ovom modnom događaju i to 1996. godine kad je ostavila veliki utisak.

princeza Dajana na Met Gali Foto: UPPA/Photoshot / Avalon / Profimedia

Sveže razvedena članica kraljevske porodice iskoristila je najveću modnu noć kao priliku da istakne svoj oslobođeni stil, noseći čipkastu slip haljinu Džona Galijana za modnu kuću Dior.

Kad je ušla na Met galu u pratnji prijateljice i modne urednice Liz Tilberis, princeza je imala odgovarajući ogrtač, a njeno modno izdanje je poručivalo da ne samo što je slobodna nakon nesrećnog braka sa Čarlsom, već i da je oslobođena od ograničenja Kensingtonske palate po pitanju oblačenja.

Haljina je imala senzualni čipkasti deo duž dubokog dekoltea, a kada je Džon Galijano pravio haljinu po meri za princezu Dajanu, insistirao je da ona bude u ružičastoj boji što je princeza od Velsa odbila.

Interesantno je da je Dijana pre događaja promenila važan detalj sa haljine bez znanja dizajnera iskidavši korset sa kreacije.

- Sećam se kako je izašla iz auta. Nisam mogao da verujem, pocepala je korset - rekao je Galijano u emisiji "U modi:90-te".

Sada već kultna haljina sa Met gale je imala strukturiraniji steznik i korset, ali Dajana ipak to nije želela da nosi. Ovaj Dajanin potez je prema reči dizajnera bio nabolje i dao još senzualniju notu haljini.

Uz ovu haljinu, princeza Dajana je nosila tamnoplavu Dior Lady Di torbu, a kao da tamnoplava haljina nije bila dovoljno upečatljiva, princeza Dajana je nosila i par minđuša sa safirima i dijamantima, kao i ogrlicu sa sedam niti safira i bisera. U dokumentarnoj seiji "U modi:90-te" nije samo Galijano govorio s ljubavlju princezi Dajani sa Met gale, već i nekadašnja urednica Voga, Ana Vintur.

- Mislim da smo svi bili toliko očarani i fascinirani princezom Dijanom. U to vreme, ona je bila najpoznatija žena na svetu. Uživala je u modi i pažnji koju je stavljala na britanske dizajnere.-

Dijanino pojavljivanje na Met gali 1996. godine se dogodilo manje od godinu dana pre njene smrti. A u skoro 30 godina koliko je prošlo od tada, samo je još jedna članica britanske kraljevske porodice bila na ovom modnom događaju. Ćerka bivšeg princa Endrua, princeza Beatris, prisustvovala je Met gali 2018. godine, koja je proslavila izložbu „Nebeska tela: Moda i katolička mašta“.

Njena ljubičasta haljian je bila "prikladnija" kraljevskoj porodici sa lepršavim rukavima i ukrasima oko vrata od Alberte Fereti. Beatris je takođe nosila ukras za glavu u obliku nekoliko zlatnih traka za glavu.

