Mlada kantautorka Eva Marija Kavaš Puc (20) predstavljaće Luksemburg na Pesmi Evrovizije 2026.sa svojom autorskom numerom "Mother Nature" - emotivnom i suptilno snažnom pesmom koja spaja folk, soul i organski pop u jedinstven muzički izraz.

Rođena u Luksemburgu, sa slovenačkim korenima, Eva Marija se izdvaja kao izuzetno talentovana umetnica nove generacije. Pored upečatljivog autorskog pečata, ona je i virtuozna multiinstrumentalistkinja. Violina, njen verni pratilac još od dana provedenih na Konzervatorijumu u Luksemburgu, i danas igra ključnu ulogu u njenom stvaralaštvu, dajući njenoj muzici prepoznatljivu toplinu i dubinu.

- Veliku inspiraciju pronašla sam u slovenačkoj narodnoj muzici iz regiona Prekmurja, gde violina ima centralnu ulogu. Violinu sam studirala u Luksemburgu, ali je moj instrument izradio slovenački majstor, tako da ona doslovno povezuje moja dva kulturna identiteta. - kaže Eva

U duhu velikih kantautorki poput Džoni Mičel i St. Vinsent, Eva Marija gradi zvuk koji je istovremeno intiman i moderan — pažljivo balansirajući između lične emocije i univerzalne poruke.

Njena evrovizijska pesma "Mother Nature" spaja intuiciju i izraženu muzičku senzibilnost na način koji deluje sasvim prirodno. Nošena njenim jasnim i toplim glasom, uz zarazan refren i suptilan, ali upečatljiv violinski motiv, pesma se izdvaja iz očekivanih okvira i ostavlja snažan utisak. U svojoj suštini, „Mother Nature“govori o povezanosti — o zajednici, ostajanju prizemljenim, zajedničkom poreklu i ideji da smo, uprkos razlikama, svi deo nečeg većeg.

Foto: SUEDE

- Napisala sam ‚Mother Nature’ jer sam shvatila koliko je važno ostati prizemljen i veran svojim korenima, naročito u vremenima poput ovih. - kaže Eva Marija

- Pesma govri o tome da budemo verni sebi i svojim korenima, ali i da podseti zajednicu kako smo svi povezani istim temeljem: prirodom.

Pesma se razvija spontano i iskreno, bez potrebe da bilo šta dokazuje, pozivajući slušaoce da se prepuste njenoj jednostavnoj, ali dubokoj poruci. Sa autentičnošću i umetničkom zrelošću koja nadmašuje njene godine, Eva Marija donosi svež i iskren izraz na scenu Evrovizije 2026., predstavljajući Luksemburg na način koji će nesumnjivo privući pažnju publike širom Evrope.

Grupa Lelek, Evrovizija 2026 Foto: Sarah Louise Bennett, EBU

Eva Marija je na Tik Toku predstavila i obradu pesme “Andromeda” grupe Lelek, hrvatskog kandidata za PE 2026:

- Govorim i srpsko-hrvatski, jer je prilično sličan slovenačkom, zbog čega sam želela da obradim hrvatsku i srpsku evrovizijsku pesmu i dam im sopstvenu interpretaciju.- objašnjava Eva Marija - Kao dete sam provodila mnoga leta u Hrvatskoj sa porodicom i osećam snažnu povezanost sa slovenskim jezicima uopšte — iako dolazimo iz različitih zemalja, možemo da se razumemo.