Glumica Anja Mit raznežila je javnost dirljivim prizorom sa svojim naslednikom Filipom, zabeleživši trenutak ispunjen mirom i majčinskom toplinom. Na fotografiji je ovekovečen momenat u kojem glumica nežno grli bebu i ljubi je u glavu, dok dečak spokojno spava u njenom zagrljaju. Blagi tonovi i Anjin izraz lica svedoče o tome koliko joj prija nova životna uloga, kojoj se u potpunosti posvetila.

Porodična sreća sa poznatim košarkašem

Ovaj emotivni kadar naišao je na oduševljenje njenih pratilaca, koji su u komentarima nizali reči podrške i pohvale za porodičnu idilu. Iako je Anja isprva svoju romansu sa košarkašem Vladimirom Petrovićem čuvala daleko od očiju javnosti, nedavno je ponosno objavila njihovu prvu zajedničku fotografiju iz šetnje sa sinom.

Anja Mit sa sinom Filipom

Izbor imena Filip nosi sa sobom bogatu istoriju i simboliku. Još u antičkim vremenima ovo ime je bilo izuzetno cenjeno, a nosio ga je i Filip II Makedonski, otac čuvenog Aleksandra Velikog. Kroz vekove se upravo zbog toga povezivalo sa osobinama poput plemenitosti, snage i liderske mudrosti.

Odluka o razvodu i novi početak

Podsećanja radi, glumica je uplovila u vezu sa sportistom ubrzo nakon prekida prethodne romanse sa jednim pilotom. O krahu svog braka prvi put je javno progovorila u emisiji "Amidži šou", gde je potvrdila da je toj životnoj etapi došao kraj.

"Razvela sam se. Ne bih da kopam po privatnom životu, moja četiri zida su moja četiri zida. U postupku smo papirološkog razvoda i toliko bih rekla", izjavila je tada glumica.

Uprkos teškim trenucima kroz koje je prošla, Anja je uspela da pronađe novu sreću i sada uživa u svakoj sekundi provedenoj sa sinom i partnerom, gradeći miran i spokojan život.

