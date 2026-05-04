Sidni Svini ponovo je uzburkala publiku nakon što se pojavila u, prema rečima gledalaca, najeksplicitnijoj sceni dosad u seriji "Euforija". U četvrtoj epizodi treće i poslednje sezone, naslovljenoj Kitty Likes to Dance, njen lik Kesi ulazi u niz kontroverznih i šokantnih situacija koje su podelile publiku i otvorile nova pitanja o smeru serije.

Nakon bajke - suočavanje sa realnošću

Radnja epizode započinje nakon traumatične noći venčanja. Kesin suprug Nejt, kojeg tumači Džejkob Elordi, brutalno je napadnut od strane zelenaša, pri čemu ostaje bez dela stopala. Iako pokušava da zadrži optimizam, Kesi ubrzo shvata razmere problema - Nejt duguje oko milion dolara.

"Osećam se bolesno", govori Kesi, jasno dajući do znanja da je iluzija savršenog života nepovratno nestala.

U potrazi za novcem odlučuje da ponovo aktivira svoj OnlyFans profil i krene sa izradom fetiš sadržaja. Istovremeno prodaje venčani prsten i seli se u sopstveni stan, čime simbolično zatvara jedno poglavlje života.

Transformacija uz Medi i ulazak u svet influensera

Kesi se obraća Nejtovoj bivšoj devojci Medi Perez, koju glumi Aleksa Demi. Medi joj pomaže u potpunoj transformaciji, od platinasto plave kose do novog imidža, te je uvodi u svet društvenih mreža i viralnog sadržaja. Vrhunac tog procesa događa se na zabavi koju organizuje influenser Brendon Fontejn, gde Kesi pokušava da poveća svoju popularnost. Tamo dolazi do niza provokativnih trenutaka, uključujući poljubac sa drugom devojkom i kasniji intimni susret u privatnoj prostoriji.

Reakcije publike

Reakcije gledalaca bile su izrazito podeljene. Dok su jedni kritikovali razvoj lika i sve eksplicitniji sadržaj, drugi su stali u odbranu serije i njenog autorskog pristupa.

"Ovo postaje stvarno čudno, odustajem", "Ima li kraja ovim scenama? Sada su stvarno preterali", "Serija je bila odlična na početku, sada samo šok za šokom" i "Veliko razočaranje", samo su neki od negativnih komentara koji su se proširili društvenim mrežama.

Sidni Svini, serija Euforija

S druge strane, deo publike smatra da se radi o preteranoj reakciji: "Ljudi, ovo je samo serija, smirite se" i "Ako vam se ne sviđa, nemojte gledati", poručuju oni koji u ovakvom sadržaju ne vide problem.

Kontroverze koje se gomilaju

Podsetimo, ovo nije prva eksplicitna scena koja je uzburkala javnost. U prethodnim epizodama Kesi, koju tumači Sidni Svini, pojavljuje se potpuno gola i u ruci drži sladoled koji se topi i cedi niz njeno telo. U drugoj pozira u mokroj, providnoj haljini sa uzorkom američke zastave koja malo toga prepušta mašti. U trećoj je ponovo naga, a na sebi ima samo bejzbol kapu, štitnike za potkolenice i cipele, dok intimne delove tela prekriva rukama.

U jednoj od scena koja je izazvala najviše reakcija, Kesi se pojavljuje sa cuclom u ustima, sa kosom svezanom u dva repića i u odeći koja podseća na dečiju. Upravo zbog takvog prikaza mnogi su gledaoci scenu ocenili krajnje neprimerenom, a društvene mreže ubrzo su se ispunile optužbama da autori serije "koketiraju sa uznemirujućim fetišima". Na platformi Iks (X) brojni korisnici nisu skrivali nezadovoljstvo. Neki su kritikovali kreatora serije Sama Levinsona, ali i samu Svini zbog prihvatanja takve uloge.

Sidni Svini, serija Euforija

"Levinson je čudan što je ovo uopšte osmislio, a Sidni što nije odbila", napisao je jedan korisnik. Neko se zapitao: "Zašto bi Sidni pristala da je ovako prikažu?" Još jedan ogorčeni komentar glasio je: "Neverovatno mi je da ovo niko ne shvata ozbiljno. Ovo doslovno ide na ruku pedofilskim fetišima."

Haotičan put prema finalu

Treća sezona Euforije sastoji se od osam epizoda koje se emituju svake nedelje, a finale je zakazano za 31. maj. Sudeći prema dosadašnjem razvoju radnje i reakcijama publike, serija ne odustaje od šokiranja gledalaca. No ostaje otvoreno pitanje hoće li svi ti ekstremni momenti na kraju imati dublji narativni smisao ili će ostati tek niz provokacija koje publiku sve više dele.

