Dok se zvezde poput Kim Kardašijan, Zendaje i Sabrine Karpenter mesecima pripremaju za modni spektakl Met Galu koji se održava u ponedeljak, 4. maja, deo zvezda sa A-liste odlučuje da ga jednostavno preskoči. Razlozi su različiti – od ličnih preferencija do nelagode zbog pritiska crvenog tepiha.

Dženifer Aniston: "Previše je to za mene"

Dženifer Aniston ranije je potvrdila da je više puta bila pozvana na Met Galu, ali je opisala ceo proces kao "preplavljujući".

U galeriji pogledajte fotografije Dženifer Aniston:

Dženifer Aniston Foto: Profimedia, Michael TRAN / AFP / Profimedia

"Oblačenje, haljine, šminka... ja sam više za farmerke i japanke", rekla je 57-godišnja glumica, dodajući da je, uprkos glamuru, takvi događaji čine nervoznom.

Anđelina Džoli nikada nije prisustvovala Met Gali, kao ni Bred Pit, uprkos svojoj dugogodišnjoj povezanosti sa događajem kroz filmsku industriju. Tom Holand takođe izbegava dolazak uz Zendeju, objašnjavajući kako želi da to ostane njen trenutak.

Muzičke dive i modni promašaji

Iznenađujuće, Maraja Keri i Kristina Agilera nikada nisu bile na Met Gali, iako pripadaju samom vrhu muzičke industrije. Doli Parton, koja je 2024. vodila sopstveni modni šou sa psima, takođe je odlučila da preskoči događaj. Helena Bonam Karter takođe se ubraja među zvezde koje nikada nisu kročile na Met Galu, a njena priča dobila je i dozu ironije. Glumica je 2018. u emisiji "The Graham Norton Show" otkrila kako, prema njenim rečima, nikada nije bila pozvana na događaj.

Na to je njena koleginica iz filma Ocean’s 8, Rijana, duhovito komentarisala: "To je zato što nosiš takve haljine“, referišući se na njen osebujan modni stil. Bonam Karter je na to uz osmeh odgovorila da je to "potpuno tačno", priznajući kako joj je reakcija u tom trenutku bila i pomalo emotivna.

Leonardo Dikaprio i paprene cene ulaznica

Iako Leonardo Dikaprio nikada nije službeno hodao crvenim tepihom Met Gale, prošle godine viđen je unutar događaja. Ulaznice za Met Galu ove godine dostižu 100.000 dolara (oko 92.000 evra), dok stolovi koštaju i do 350.000 dolara (oko 322.000 evra).

Ovogodišnja tema "Fashion Is Art" (Moda je umetnost) inspirisana je izložbom Kostimografskog instituta muzeja Metropoliten, koja istražuje odeću kao oblik umetničkog izraza. Izložba se otvara za javnost 10. maja i traje do 10. januara 2027. godine.

