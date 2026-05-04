Slušaj vest

Uoči najprestižnijeg modnog događaja sezone, svetska javnost ponovo sa nestrpljenjem iščekuje pojavljivanje Kim Kardašijan. Iako je poznata po tome da detalje čuva u strogoj tajnosti, zvezda je na društvenoj mreži Iks (X) zagolicala maštu pratilaca. Na direktno pitanje o izboru toalete za Met Galu 2026, zagonetno je odgovorila: "Hmm, mislim da nećete moći da pogodite". Ipak, kada je reč o lepoti, otkrila je da će njenim licem dominirati neutralne bronzane nijanse, što ukazuje na sveden i sofisticiran glamur.

Retrospektiva modne istorije

Pripremajući se za svoj 13. po redu izlazak na čuvene stepenice, Kim se na Instagramu osvrnula na svoje početke. Podelila je seriju fotografija pod naslovom "Godina 13 se učitava...", podsećajući na svoj debi iz 2013. godine. Tada je, u poodmakloj trudnoći sa ćerkom Nort Vest, nosila cvetnu "Givenchy" kreaciju koju je potpisao Rikardo Tiši. Njene objave pružile su obožavaocima redak uvid u atmosferu koja vlada iza kulisa ovog elitnog skupa.

Prošlogodišnja dominacija i ovogodišnja tema

Na prethodnoj gala večeri, koja je slavila krojačko umeće crne kulture, Kim je privukla sve poglede u kožnom ansamblu modne kuće "Chrome Hearts". Izgled je tada upotpunila dijamantima, biserima i upečatljivim šeširom. Ovogodišnji koncept pod nazivom "Costume Art" (Umetnost kostima) prati dres-kod "Fashion Is Art" (Moda je umetnost). Izložba koju je osmislio Endru Bolton predstavlja fascinantnu studiju odnosa ljudskog tela i odeće kroz period od pet milenijuma, spajajući klasična umetnička dela sa istorijskim odevnim predmetima.

Spektakl u Metropolitenu i povratak kraljice

Kao i svake godine, događaj se odvija prvog ponedeljka u maju u muzeju Metropoliten u Njujorku. Tradiciju tematskih večeri postavila je legendarna Dajana Vriland još sedamdesetih godina prošlog veka.

U galeriji pogledajte Kim Kardašijan sa Met Gale 2025:

1/7 Vidi galeriju Kim Kardašijan na Met Gali 2025. Foto: Carl Timpone/BFA.com/Shutterstoc / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matt Crossick, PA Images / Alamy / Profimedia, Dia Dipasupil / Getty images / Profimedia

Domaćini večeri za 2026. godinu su Bijonse, Nikol Kidman, Venus Vilijams i čuvena Ana Vintur. Poseban akcenat je na povratku Bijonse, koja se na crvenom tepihu Met Gale nije pojavila čitavu deceniju, još od svog nezaboravnog izdanja iz 2016. godine. Dok se sati odbrojavaju, glavno pitanje ostaje da li će Kim Kardašijan uspeti da još jednom pomeri granice modne kreativnosti.

Pogledajte video: Kim Kardašijan na Met Gali 2022