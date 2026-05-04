Glumac Dušan Kaličanin (40) od 2023. godine uživa u bračnoj zajednici sa ukrajinskom balerinom Margaritom Margo Čeromuhinom (30). Glumac je u više navrata transparentno govorio o društvenim osudama koje su ga pratile, ali i o tome kako je jedan neprijatan incident sa intimnim fotografijama ostavio dubok trag na njegovu privatnost. Da bi pridobio naklonost svoje sadašnje supruge, Dušanu je bilo potrebno punih pet godina truda i strpljenja.

Pol decenije borbe za ljubav

Od samog početka poznanstva, glumac je bio uveren da je Margarita žena njegovog života. Iako je put do njenog srca bio dug i zahtevan, on nije odustajao, vođen unutrašnjim osećajem.

"Od prvog trenutka sam znao da je ona posebna. Nije bilo lako dopreti do nje, ali sam osećao da vredi čekati. Nikada nisam voleo da izlažem privatni život javnosti. Smatram da neke stvari treba sačuvati samo za porodicu i najbliže ljude", istakao je umetnik.

Suočavanje sa prošlošću i skandalom

Kaličanin se nedavno osvrnuo i na bolno iskustvo iz mladosti, kada su njegovi eksplicitni snimci postali dostupni široj javnosti putem interneta. Priznao je da su te situacije bile plod mladalačke naivnosti i nepromišljenog poverenja prema pogrešnim osobama.

"Bio sam mlad i mislio sam da je ceo svet moj. To su godine kada ne razmišljate mnogo o posledicama. Zaljubite se, verujete ljudima i pravite greške. Pomislio sam da je sa mojom karijerom gotovo. Plašio sam se da me ljudi više nikada neće ozbiljno shvatiti i da će me zauvek vezivati samo za taj skandal", poverio se on u razgovoru za Hype.

Teret dokazivanja na sceni

Ovaj incident nije bio samo lični izazov, već je direktno uticao na njegov profesionalni put. Glumac je priznao da je godinama osećao pritisak da radi napornije od ostalih kako bi povratio narušeni kredibilitet i da bi ga publika i kolege posmatrali isključivo kroz njegov talenat.

"Posle svega imao sam osećaj da moram tri puta više da se dokazujem od drugih kolega. Nosio sam taj teret dugo u sebi", zaključio je Dušan, koji je danas stabilan i ostvaren kako na poslovnom, tako i na porodičnom planu.

