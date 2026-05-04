Bila je to vožnja liftom koja je ušla u anale. Pre dvanaest godina, 5. maja 2014, Bijonse se ukrcala u lift sa suprugom Džej-Zijem i sestrom Solanž Nouls tokom žurke nakon Met Gale u njujorškom hotelu Standard. Ono što je usledilo možda im nije slomilo dušu, ali jeste internet.

Nadzorni snimci koji su kasnije procureli na portal TMZ prikazali su Solanž kako nasrće na Džej-Zija i udara ga u liftu, dok je telohranitelj pokušavao da je obuzda, a Bijonse je stajala sa strane.

Iako je trojac izašao iz zgrade kao da se ništa nije dogodilo – uprkos tome što je drugi video pokazao Bijonse i Solanž kako odlaze u jednom automobilu, a Džej-Zija u drugom – obožavaoci su brujali od trenutka kad su videli šta se dešavalo iza zatvorenih vrata. Uprava hotela Standard izrazila je šok i razočaranje zbog povrede bezbednosnog sistema i privatnosti gostiju, obećavši da će "s najvećom hitnošću istražiti okolnosti" te otpustivši osobu koja je snimak pustila u javnost.

Zajednička izjava nakon skandala

No, do tada su internet detektivi već pokrenuli sopstvenu istragu. Bilo je toliko glasina da su Bijonse, Džej-Zi i Solanž objavili zajedničku izjavu kako bi se osvrnuli na "brojna nagađanja o tome šta je podstaklo nesrećni incident".

"Najvažnije je da je naša porodica to prebrodila. Džej i Solanž preuzimaju svoj deo odgovornosti za ono što se dogodilo. Oboje priznaju svoju ulogu u ovoj privatnoj stvari koja se odigrala u javnosti. Oboje su se izvinili jedno drugome i nastavili smo dalje kao ujedinjena porodica," poručio je trojac za Associated Press.

Takođe su jasno rekli da su izveštaji o tome da je Solanž bila pod uticajem alkohola ili se ponašala neuračunljivo te večeri jednostavno lažni.

"Na kraju krajeva, porodice imaju probleme i mi nismo izuzetak. Volimo se i iznad svega smo porodica. To smo ostavili iza sebe i nadamo se da će i svi drugi učiniti isto," nastavili su.

Naravno, to je bilo lakše reći nego učiniti jer su se mnogi i dalje pitali šta je zapravo izazvalo svađu. No, kako je vreme prolazilo, zvezde su naglašavale da su usredsređene na budućnost, a ne na prošlost.

Uzrok svađe nikad nije potvrđen

"Važno je da smo moja porodica i ja dobro. Ono što smo kolektivno imali da kažemo stoji u izjavi koju smo objavili i svi smo sa tim pomireni," rekla je Solanž za časopis Lucky tog leta.

Više od decenije kasnije, uzrok svađe nikada nije potvrđen, ali čini se da su ga spomenuli u svojoj muzici. Bijonse je u remiksu pesme Flawless otpevala: "Naravno, sr**a se ponekad dogode kad je u liftu milijarda dolara", dok je Džej-Zi na pesmi "Kill Jay Z" repovao: "Izazivao si Solanž, a celo si vreme znao da je dovoljno reći da si pogrešio." Uprkos izazovima, par je prošli mesec proslavio 18. godišnjicu braka i zajedno odgajaju troje dece.

A odnos Džej-Zija i Solanž? "Imali smo samo jedno neslaganje u istoriji. I pre i posle toga bili smo u dobrim odnosima. Ona mi je kao sestra. Štitiću je. To je moja sestra, a ne svastika. Moja sestra. Tačka," rekao je reper 2017. godine.

