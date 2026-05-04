Slušaj vest

Olivija Vajld sprema se za Met Galu, ali na svoj način. Samo nekoliko sati uoči večerašnjeg događaja u Njujorku, glumica i rediteljka podelila je duhovit uvid u pripreme za najveće modno veče.

Na fotografiji iz podzemne železnice, na kojoj nosi plavu bejzbol kapu, sivu majicu sa kapuljačom i plavi kaput, napisala je: "Mentalno se pripremam za Met Galu tako što vežbam kako celo veče ne sesti da ne bih morala u toalet". Ovogodišnja tema je Costume Art, a dres-kod Fashion Is Art.

Olivija Vajld sprema se za Met Galu 2026 Foto: Printscreen/Instagram/oliviawilde

U drugoj objavi na Instagramu (Instagram) pokazala je sveže uređene nokte u nude nijansi i našalila se: "Stvarno moram prestati sa ovako hrabrim odlukama kad je reč o boji noktiju".

Kustos Instituta za kostimografiju Endru Bolton ranije je objasnio ideju ovogodišnje teme, istakavši da je "odeveno telo" u središtu svake galerije te da ni golo telo nikada nije samo golo, nego uvek nosi kulturne vrednosti i značenja.

Olivija Vajld sprema se za Met Galu 2026 Foto: Printscreen/Instagram/oliviawilde

Vraća se na Met Galu nakon tri godine

Za 42-godišnju glumicu i rediteljku ovo je povratak na Met Galu nakon tri godine. Poslednji put slavnim stepenicama prošetala je 2023, na događaju posvećenom Karlu Lagerfeldu. Tada je nosila haljinu inspirisanu Chloé dizajnom, sa pozlaćenom violinom koja je spajala gornji deo i suknju.

"Karl je u Kloeu bio dizajner 25 godina, a ovo je jedan od komada koje je osmislio 1983. Za mene je redizajniran, a original je deo izložbe," rekla je tada za Extra TV.

Olivija Vajld, Met Gala 2023 Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Zahvaljujući minimalističkoj strukturi i elegantnom pripijenom korzetu, Olivija se tada osećala spremno za sate zabave koji su sledili.

"Opuštena sam. Nikad mi nije bilo lakše na ovim stepenicama", našalila se.

Pogledajte video: Kim Kardašijan na Meti Gali 2022