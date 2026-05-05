Blejk Lajvli i Džastin Baldoni okončali su nagodbom dugotrajni sudski spor samo dve nedelje pre početka suđenja.

Glumica je postigla nagodbu s Baldonijevom produkcijskom kućom Wayfarer Studios i njegovom PR agencijom, nakon gotovo dve godine svađe, piše Daily Mail.

Blejk Lajvli

U zajedničkom saopštenju obe strane su priznale da je snimanje filma bilo izazovno, te da su tokom rada postojale napetosti i nesuglasice. Naveli su i kako se nadaju da će ova nagodba omogućiti svima uključenima da nastave dalje u miru. Ipak, nijedna strana nije se izvinila niti priznala krivicu.

Čitav sukob počeo je krajem 2024. godine, kada je Blejk Lajvli podnela tužbu protiv Baldonija. Tvrdila je da je bila izložena klevetanju i neprimerenom ponašanju tokom i nakon snimanja filma "It Ends With Us". Sud je prošlog meseca odbacio većinu njenih optužbi, uključujući i one za seksualno uznemiravanje.

Džastin Baldoni

S druge strane, Baldoni i njegova produkcijska kuća podneli su protivtužbu protiv Lajvli i njenog supruga Rajana Rejnoldsa, optužujući ih za klevetu i pokušaj iznude, ali sud je i te optužbe odbacio.

Film "It Ends With Us", snimljen prema popularnom romanu Kolin Huver, u bioskope je stigao 2024. godine i ostvario veliki uspeh. Ipak, od samog početka izlazak filma pratila su nagađanja o lošem odnosu između Blejk Lajvli i Džastina Baldonija.

