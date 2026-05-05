Slavna Madona pokazala je sinoć na Met Gali da je nepobediva kada je reč o ekscentričnom stilu. Njen stajling je osvojio javnost, a doneo je i posebnu poruku, kao jedinstven omaž umetnosti, u skladu sa dres-kodom večeri "Moda je umetnost", kao i temom "Umetnost kostima".

Madona je Met Gala crveni tepih obeležila unikatnim stilom. Kao i mnogi gosti, imala je umetnost na umu. Ipak, inovatorka je otišla korak dalje. Rešila se svoje prepoznatljive plave kose kako bi se zaista posvetila stajlingu.

Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Nosila je periku dugačku 127 cm, kao i haljinu Saint Laurent koju je dizajnirao kreativni direktor ove kuće Entoni Vakarelo. Na crvenom tepihu pratilo ju je sedam devojaka.

"Potrebna mi je duga, potrebna mi je tamna, i potrebna mi je toliko gusta, i potrebna mi je tekstura“, kaže majstor za perike Merija Dirman, koja je kreirala taj detalj. Opisala je direktivu Madone jer je pevačica i te kako imala udela u ovom modnom izdanju.

Foto: Carl Timpone/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Madonin stajling bio je inspirisan delom “The Temptations of Saint Anthony Fragment II", nadrealističke britansko-meksičke slikarke i romanopisca Leonore Karington. Preko svoje frizure, pevačica je nosila crni cilindr sa minijaturnim brodom, motiv koji se viđa u Karingtonovom radu.

Foto: Matt Baron / Shutterstock Editorial / Profimedia

Stajlinzi za Met Galu najčešće se pripremaju mnogo pre crvenog tepiha, ali je u ovom slučaju mnogo toga obavljeno u poslednjem minutu.

Dirman je krajem prošle nedelje oputovala u London a zatim se vratila u Njujork gde je radila sa Judžinom Sulejmanom na finalnom proizvodu. "Sve je u njegovim rukama. On jednostavno ima poseban način na koji radi, a vi samo gledate. I to je nesavršeno, to je cela lepota toga. Madonina kosa ima priču u sebi kroz ovu teksturu koju su izgradili", objasnila je i dodala: „Ovaj izgled je zaista predstavlja kao ženu, uz poruku: "Ja sam feministkinja. Nastaviću da stvaram umetnost. Neću raditi ono što mi društvo obično govori i sedeti" . Nadrealno, feministkinja, Madona".

Foto: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Madonin sin Roko, kog je dobila sa bivšim mužem Gajem Ričijem i koji se bavi slikarstvom, oglasio se povodom modnog izdanja svoje majke rekavši da je stajling poseban omaž umetnosti.

