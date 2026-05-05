Madona na Met Gali s perikom dužom od metar i brodom na glavi: 7 devojaka joj pridržavalo haljinu koja je omaž umetnosti (FOTO)
Slavna Madona pokazala je sinoć na Met Gali da je nepobediva kada je reč o ekscentričnom stilu. Njen stajling je osvojio javnost, a doneo je i posebnu poruku, kao jedinstven omaž umetnosti, u skladu sa dres-kodom večeri "Moda je umetnost", kao i temom "Umetnost kostima".
Madona je Met Gala crveni tepih obeležila unikatnim stilom. Kao i mnogi gosti, imala je umetnost na umu. Ipak, inovatorka je otišla korak dalje. Rešila se svoje prepoznatljive plave kose kako bi se zaista posvetila stajlingu.
Nosila je periku dugačku 127 cm, kao i haljinu Saint Laurent koju je dizajnirao kreativni direktor ove kuće Entoni Vakarelo. Na crvenom tepihu pratilo ju je sedam devojaka.
"Potrebna mi je duga, potrebna mi je tamna, i potrebna mi je toliko gusta, i potrebna mi je tekstura“, kaže majstor za perike Merija Dirman, koja je kreirala taj detalj. Opisala je direktivu Madone jer je pevačica i te kako imala udela u ovom modnom izdanju.
Madonin stajling bio je inspirisan delom “The Temptations of Saint Anthony Fragment II", nadrealističke britansko-meksičke slikarke i romanopisca Leonore Karington. Preko svoje frizure, pevačica je nosila crni cilindr sa minijaturnim brodom, motiv koji se viđa u Karingtonovom radu.
Stajlinzi za Met Galu najčešće se pripremaju mnogo pre crvenog tepiha, ali je u ovom slučaju mnogo toga obavljeno u poslednjem minutu.
Dirman je krajem prošle nedelje oputovala u London a zatim se vratila u Njujork gde je radila sa Judžinom Sulejmanom na finalnom proizvodu. "Sve je u njegovim rukama. On jednostavno ima poseban način na koji radi, a vi samo gledate. I to je nesavršeno, to je cela lepota toga. Madonina kosa ima priču u sebi kroz ovu teksturu koju su izgradili", objasnila je i dodala: „Ovaj izgled je zaista predstavlja kao ženu, uz poruku: "Ja sam feministkinja. Nastaviću da stvaram umetnost. Neću raditi ono što mi društvo obično govori i sedeti" . Nadrealno, feministkinja, Madona".
Madonin sin Roko, kog je dobila sa bivšim mužem Gajem Ričijem i koji se bavi slikarstvom, oglasio se povodom modnog izdanja svoje majke rekavši da je stajling poseban omaž umetnosti.
