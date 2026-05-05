Met Gala, najiščekivaniji modni događaj godine, sinoć je ponovo okupila zvezde u Njujorku, a crvenim tepihom dominirao je jasan trend - takozvano "golo odevanje". Brojne poznate osobe odabrale su prozirne materijale, mrežaste tkanine i krojeve koji stvaraju iluziju golotinje, potvrđujući da je ovaj odvažni stil i dalje izuzetno popularan, piše Vogue.

Prozirne kreacije na crvenom tepihu

Manekenka Điđi Hadid bila je među glavnim predstavnicama ovog trenda u haljini oblikovanoj direktno na njenom telu samo dva dana pre događaja. Nije bila jedina koja se odlučila za smelu kombinaciju. Povratnica na Met Galu, Kejt Mos, pojavila se u prozirnoj kreaciji kuće Saint Laurent, dok je pevačica Dodža Ket nastavila niz tematski usklađenih izdanja.

Stotine sati rada i neočekivana iznenađenja

Mnoge haljine bile su prava mala umetnička dela. Na primer, za izradu plašta brenda Sombringo bilo je potrebno čak 500 sati ručnog rada. Glumica En Hatavej nosila je ručno oslikanu haljinu inspirisanu poezijom, dok je Lisa iz grupe Blackpink izgledala poput anđela u kreaciji Roberta Wuna izrađenoj po meri. Spoj Met Gale i estetike Žana Pola Gotjea ponovo se pokazao uspešnim, naročito kroz mrežaste detalje koji su dominirali crvenim tepihom.

Od pauna do skulpture

Pevačica Tajla privukla je pažnju pojavivši se u izdanju inspirisanom paunom, u unikatnoj haljini modne kuće Valentino. Francuska influenserka Lena Mahfouf oduševila je skulpturalnom kreacijom koja pomiče granice mode. Veče je dodatno obeležilo i pojavljivanje muzičke ikone Stivi Niks, jedan od trenutaka o kojima se najviše govorilo.

Posebnu pažnju privukao je prozirni korset Kajli Džener s oslikanim detaljima, kao i kreacija Lene Mahfouf s motivima ruku. Ipak, najviše se istakla Sabine Geti.

Kreacija o kojoj svi pričaju

Sabine Geti, dizajnerka nakita, ostavila je jak utisak kada se pojavila u strukturisanoj, potpuno prozirnoj haljini. Ključni detalji bili su motivi ruku, jedan na području grudi i drugi na trbuhu, koji su stvarali utisak kao da je haljina naslikana direktno na telu.

Korisnici društvenih mreža nisu krili oduševljenje. "Stvarno se nadam da ovo nije AI jer je rasturila", napisala je jedna korisnica.

"E ovo je umetnost", dodala je druga.

(Kurir.rs/ Index.hr)

