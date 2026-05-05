Nakon višegodišnjeg odsustva, Blejk Lajvli ponovo je zavladala crvenim tepihom Met Gale u Njujorku, priredivši pravo iznenađenje prisutnima ispred muzeja Metropoliten. Glumica, koju publika nije videla na ovom događaju od 2022. godine, pojavila se u jeku medijske pažnje zbog pravne bitke koju je vodila protiv kolege i režisera Džastina Baldonija.

Povratak nakon sudske nagodbe

Dolazak holivudske dive usledio je neposredno nakon što je postignut dogovor i sudska nagodba sa Baldonijem, čime je okončan proces koji je mesecima intrigirao javnost. Iako je tokom trajanja parnice imala bezrezervnu podršku svog supruga, glumca Rajana Rejnoldsa, on ovog puta nije bio uz nju na svečanoj ceremoniji, na kojoj se, između ostalih, pojavila i muzička zvezda Bijonse.

Vintidž glamur i porodični detalji

Potvrđujući svoju titulu modne ikone, Lajvli je zablistala u arhivskoj Versaće (Versace) haljini iz kolekcije za 2006. godinu. Ovo vintidž izdanje podsetilo je na njene najslavnije modne momente, ali je poseban emotivni pečat nosio aksesoar koji je upotpunio stajling. Njena torba bila je personalizovana akvarelnim crtežima koje su naslikale njene ćerke: Džejms, Inez, Beti i Olin

"Stidljiva sam, samo volim da moja deca budu sa mnom", poverila se Blejk novinarima, objašnjavajući važnost ovog detalja.

Nova faza u karijeri

Veliki povratak glumice, koji se odigrao u prisustvu brojnih legendi poput Madone, otvorio je pitanje kako će se nedavni sudski spor odraziti na njene buduće angažmane. Ipak, sudeći po reakcijama na njen stajling i prisustvo, modni kredibilitet Blejk Lajvli ostao je apsolutno nepoljuljan.

