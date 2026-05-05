Nakon čitave decenije odsustva, muzička diva Bijonse trijumfalno se vratila na scenu Met Gale u Njujorku, priredivši modni spektakl koji je opravdao godine iščekivanja. Odgovarajući na temu "Moda je umetnost", zvezda se na crvenom tepihu pojavila u pratnji supruga Džej-Zija i njihove ćerke Blu Ajvi Karter, potvrđujući da su ona i ovaj prestižni događaj neraskidiv tandem.



Pogledajte kako su izgledali na Met Gali 2026:

1/5 Vidi galeriju Bijonse, Džej Zi i Blu Ajvi Karter na Met Gali 2026 Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia, BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Skelet od kristala i dramatični šlep

Centralni deo njenog stajlinga bila je haljina dizajnera Olivijea Rustena, koja je zahvaljujući hiljadama kristala oponašala strukturu ljudskog skeleta. Ova specifična verzija "gole haljine" nije ostavljala prostor za donji veš, a njena kompleksnost se ogledala i u ogromnoj težini materijala. Prema navodima magazina "Vogue", dramatični šlep toalete moralo je da nosi čak pet osoba prilikom ulaska u muzej.

Izgled je upotpunila šiljatom krunom i draguljima brenda "Šopar" (Chopard). Pevačica je istakla da je saradnja sa Rustenom, njenim bliskim prijateljem, bila logičan izbor: "Sa njim sam napravila toliko kultnih izgleda, tako da je zaista bilo bitno da predstavlja njegov rad".

Blu Ajvi Karter u cipelama vrednim 5000 dolara

Četrnaestogodišnja Blu Ajvi privukla je ogromnu pažnju u "Balensijaga" haljini boje slonovače sa korsetom, preko koje je nosila jaknu upečatljivog kroja. Ipak, najviše se pričalo o njenoj obući – "Džimi Ču" cipelama sa kristalima čija je cena oko 4.900 dolara. Mediji su ih odmah prozvali "Pepeljuga cipelama", dok su se na mrežama ponovo pokrenule debate o tome da li je takav luksuz primeren njenom uzrastu.

Džej Zi, Bijonse, Blu Ajvi Karter, Met Gala 2026 Foto: Doug Peters / Alamy / Profimedia

"Deluje nestvarno jer je moja ćerka ovde. Izgleda tako lepo. Neverovatno je to što mogu da podelim ovo sa njom, mislim da izgleda tako neverovatno", izjavila je ponosna majka za "Vogue".

Nova era nakon kaubojskog stila

Nakon što je prošle godine dominirala vestern estetikom promovišući album "Cowboy Carter", Bijonse je ovim pojavljivanjem zvanično zatvorila to poglavlje. Kao jedna od kopredsednica večeri, uz Anu Vintur, Nikol Kidman i Venus Vilijams, ona je otvorila novu modnu eru.

Ovaj povratak podgrejao je teorije obožavatelja da se sprema objava trećeg dela projekta "Renesansa". Da li je ovo bio samo uvod u novi muzički materijal, ostaje da se vidi u narednom periodu.

