Slušaj vest

Nakon prošlogodišnjeg trijumfa, Rijana i Asap Roki ponovo su bili glavne zvezde na modnom spektaklu u Metropoliten muzeju u Njujorku. Slavni reper je tom prilikom učinio nesvakidašnji gest, javno deleći emocije kakve retko pokazuje pred kamerama.

Haljina od "folije" i dramatični volumen

Rijana, čija je istorija sa Met Galom ispunjena legendarnim izdanjima, sinoć je nadmašila samu sebe u "Maison Margiela" kreaciji. Materijal haljine podsećao je na svetlucavu foliju, dodatno ukrašenu kristalima i elementima od zlata i srebra. Poseban pečat njenom izgledu dao je masivni, naborani ogrtač srebrne boje, koji je pevačici podario neverovatan volumen i dramatičnost dok je koračala pored partnera.

Pogledajte kako su izgledali Rijana i Asap Roki na Met Gali 2026:

1/5 Vidi galeriju Rijana i Asap Roki na Met Gali 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Simbolika u garderobi

Asap Roki se pojavio u predimenzioniranom kaputu nežno ružičaste nijanse, čija je tekstura asocirala na pero ili krzno. Mnogi su ovaj izbor boja protumačili kao posvetu Rijani i njihovoj ćerki Roki, koja je na svet došla u septembru 2025. godine. Muzičar je svoj "dendi" stil zaokružio raskošnim nakitom, ostajući dosledan svom imidžu.

Reči hvale za "živu umetnost"

Iako retko iznosi zapažanja o stajlingu svoje partnerke, reper je sinoć, govoreći o temi - "moda je umetnost", bio vrlo jasan u vezi sa Rijanom.

"Ona je umetnost i umetnik", izjavio je on, dodajući da njegova izabranica sija poput dijamanta.

Takođe se osvrnuo na njihovu emotivnu povezanost: "Osećaj je neverovatan. Ništa drugo se ne može porediti sa tim".

Rijana, Asap Roki, Met Gala 2026 Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Porodična sreća poznatog para

Podsećanja radi, par pored ćerke ima i dvojicu sinova – RZA, rođenog 2022. godine, i Rajota, koji ove godine puni tri godine. Njihova romansa započela je krajem 2019. godine, a zvaničnu potvrdu veze javnost je dobila u novembru 2020. godine. Od tada, oni važe za jedan od najuticajnijih parova u svetu muzike i mode.

Pogledajte video: Kim Kardašijan, Met Gala 2022