Da novac ne znači i stil dokazale su brojne javne ličnosti u prošlosti, ali niko to ne radi tako loše kao Georgina Rodrigez. No, uporno se trudi da čitavom svetu dokaže suprotno.

Problem je u tome što se njen pojam stila vezuje sa brendirane komade i ono "samo da sija i samo da je što veće".

Ipak, iako naš posao nije da budemo modni kritičari, oni kojima jeste, ovogodišnje izdanje Georgine Rodrigez nisu ocenili visokim ocenama. Naprotiv.

Baš kao što smatra i publika na internetu, Georgina kao da je pošla da se uda na Met Galu ili je ovo način da vereniku Kristijanu "suptilno" da do znanja da je vreme da konačno svom imenu doda Ronaldovo prezime.

Georgina Rodrigez, Met Gala 2026.

Podsetimo, Georgina i Kristijano su se odavno verili ali na "ludi kamen" nikako da stanu, te ovakve šale u komentarima ne treba da čude.

Inače, Georgina se na Met Gali pojavila u off-white svilenoj kombinaciji sa korsetom i velom preko glave, a ovaj autfit potpisuje Ludovic de Saint Sernin.

