Na listi zvanica ovogodišnje Met Gale prvi put se našla hrabra manekenka Loren Vaser čija je priča svojevremeno odjeknula širom sveta, a sve zbog činjenice da su joj lekari amputirali obe noge kako bi joj spasili život nakon što je doživela sindrom toksičnog šoka zbog upotrebe tampona.

Loren se pojavila na prestižnom modnom događaju u zlatnom odelu koje je upotpunila efektnim aksesoarima, a čak su i njene proteze bile zlatne. Njena pojava ostavila je sve bez daha, a komplimenti na račun kombinacije samo su se ređali.

Ko je Loren Vaser?

Podsetimo, Loren Vaser je sa samo 24 godine ostala bez obe noge, a nakon stravičnog događaja vratila se na pistu i aktivno se zalaže za veću bezbednost i transparentnost u proizvodnji higijenskih proizvoda.

Tragedija se dogodila u oktobru 2012. na sasvim običan dan. Loren Vaser je dobila menstruaciju, stavila tampon i otišla na rođendan drugarici. Iznenada su je savladali slabost, mučnina i visoka temperatura, pa je simptome pripisala gripu. Kod kuće je izgubila svest, a njena majka, zabrinuta što je ne dobija na telefon, pozvala je policiju. Lekari su je zatekli na podu sa temperaturom 41 i znacima srčanog zastoja.

Infektolog je postavio ključnо pitanje: "Da li je unutra tampon?" Upravo to joj je, kako veruje, spaslo život jer je dijagnoza sindroma toksičnog šoka postavljena na vreme, ali je bakterija zlatni stafilokok već izazvala zastoj organa i gangrenu. Desna noga amputirana je ispod kolena, a leva, iako spašena, ostala je teško oštećena bez prstiju i pete.

Provela je tri meseca u bolnici, zatim osam meseci u kolicima i dugi period psihičke borbe.

"Odrasla sam u industriji u kojoj su svi savršeni. Moja mama je uvek izgledala besprekorno. A ja sam mislila da više nikada neću biti lepa," priseća se Loren.

Posle šest godina konstantnog bola, 2018. je donela tešku, ali oslobađajuću odluku da amputira i levu nogu, a onda se sve promenilo kasnije, na aerodromu u Švajcarskoj, kada je nepoznati dečak, ugledavši njene zlatne noge, pitao mamu: "Mogu li i ja takve da dobijem?". Za Loren je to bio trenutak potvrde: "Moja različitost nije mana, nego snaga."

