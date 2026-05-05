Slušaj vest

Slavna Hajdi Klum opravdala je svoj status neprikosnovene kraljice transformacije, ali je ovog puta pomerila granice toliko daleko da je mnoge ostavila u dilemi – da li je pred njima živa osoba ili mermerna statua koja je nekim čudom dospela na crveni tepih. Na ovogodišnjoj Met Gali, gde je ekstravagancija standard, ona se nije zadovoljila običnim perjem ili prozirnim materijalima, već je odlučila da postane prava skulptura.

Pogledajte kako je izgledala Hajdi Klum:

1/5 Vidi galeriju Hajdi Klum na Met Gali 2026 Foto: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia, Julian Hamilton / Getty images / Profimedia

Doslovna interpretacija umetnosti

Dok su drugi modnu temu - "umetnost kostima" tumačili kroz odeću, Hajdi ju je doživela bukvalno. Njen izgled oponašao je kamenu figuru prekrivenu tankim velom, gde su svaki mišić i crta lica delovali kao da su precizno isklesani dletom, a ne postignuti šminkom. Stajling je bio toliko uverljiv da je delovalo kao da će svakog trenutka pored nje osvanuti muzejska pločica sa opisom eksponata.

Remek-delo iz radionice šminke

Za ovaj vizuelni spektakl koji je privukao najviše pogleda zaslužan je majstor šminke Majk Marino. On je kao polaznu tačku uzeo klasična dela poput skulpture "Hrista prekrivenog velom", kreirajući stajling koji bi pre odgovarao prestižnoj galeriji nego modnoj reviji.

Inovativni materijali za nestvaran efekat

Kako bi se postigla iluzija naborane tkanine koja zapravo nema dodira sa tekstilom, korišćena je kombinacija spandeksa i lateksa. Ovi materijali su omogućili da celokupan prizor izgleda potpuno nadrealno. Na kraju, treba priznati da je prava umetnost uspeti u tome da istovremeno podsećate na neprocenjivo umetničko delo i na jezivu scenu iz nekog napetog trilera.

Pogledajte video: Kim Kardašijan, Met Gala 2022