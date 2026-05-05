Dvejn Džonson, poznatiji kao The Rock, prvi put se pojavio na Met Gali, i to u upečatljivom izdanju – smokingu po meri s potpisom Toma Brauna, koji je uključivao i suknju. Iako je njegova odevna kombinacija odmah privukla pažnju, pravi dragulj na njegovom zglobu bio je blistavi sat Jacob & Co. Billionaire III, piše Hypebeast.

Poznat po odvažnim satovima

Džonsonov izbor satova već dugo odražava njegovu impresivnu ličnost. Na crvenim tepisima i u javnosti ranije je nosio modele poput Panerai Luminor i Submersible, hronografe Audemars Piguet Royal Oak Offshore, kao i Rolex Day-Date i GMT-Master II „Root Beer“.

Njegova kolekcija naginje predimenzioniranim, upečatljivim satovima koji odgovaraju njegovoj impozantnoj telesnoj građi, a povremeno uključuje i ultraluksuzne komade poput Richard Mille RM 057 „Dragon“, izdanja posvećenog Džekiju Čenu. Model Billionaire III jedan je od njegovih najekstravagantnijih izbora do sada, čime se svrstava uz kolekcionare koji cene avangardnu i draguljima optočenu horologiju.

Dvejn Džonson, Met gala 2026.

Unikatni komad vredan 3,3 miliona dolara

Billionaire III je jedinstvena kreacija, u potpunosti optočena dijamantima, sa skeletizovanim kućištem i narukvicom, čime Jacob & Co. demonstrira svoje majstorstvo u izradi satova visokog nakita. Otvoreni mehanizam dodatno ističe tehničku veštinu, uz zadržavanje snažnog prisustva na zglobu.

Procenjen na 3,3 miliona američkih dolara, sat je predstavljen na Džonsonovom zglobu na crvenom tepihu Met Gale, što je dodatno naglasilo ekskluzivnost samog komada i potvrdilo glumčevu reputaciju osobe koja nosi satove koji privlače poglede.

