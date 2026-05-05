Sinoćno izdanje Met Gale 2026u Njujorku proteklo je u senci nezadovoljstva i uličnih protesta, a glavni razlog za negodovanje javnosti bilo je pokroviteljstvo Džefa Bezosai njegove supruge Loren Sančez. Dok je osnivač Amazona odlučio da zaobiđe fotoreportere na crvenom tepihu i pridruži se zvanicama tek na večeri, njegova partnerka našla se na udaru oštrih kritika.

Kritike na modni promašaj

Iako je Loren Sančez najavila saradnju sa modnom kućom "Schiaparelli", njen finalni izgled na crvenom tepihu ocenjen je kao razočaravajući. Iako je istakla dekolte, kritičari smatraju da je haljina bila previše jednostavna za manifestaciju koja slavi ekstravaganciju. Mnogi veruju da je pokušaj klasičnog glamura bio odgovor na negativne komentare, ali su reakcije na mrežama bile nemilosrdne.

Pogledajte kako je izgledala Loren Sančez:

"Izgleda kao da je krenula na tursku svadbu, usred Istanbula, a ne na Met Galu", „Kupila Met Galu, ali ne i dobar stil“ i „Liči mi na majku neke neveste“, samo su neki od komentara nezadovoljne publike koja smatra da par svojim uticajem uništava kultni događaj.

Bizarna priprema uz vatrogasce

U razgovoru za "Vogue", bivša novinarka je otkrila da je njena priprema za veče bila krajnje neobična. Kako bi bila u formi, prošla je kroz rigoroznu obuku vatrogasne službe u Njujorku.

"Otišla sam u posetu vatrogasnoj službi Njujorka i prošla njihovu obuku", izjavila je Sančez Bezos, dodajući da je puzanje sa teškom opremom kroz prepreke i dim bilo njena najjedinstvenija priprema ikada tokom koje je smršala dva kilograma.

Pored ovih ekstremnih metoda, ona je kao počasna kopredsednica imala i standardne tretmane lica, kao i konsultacije sa kreativnim direktorom Danijelom Rouzberijem.

Haljina inspirisana umetnošću i lični zahtevi

Njen stajling, koji je osmislio čuveni stilista Lo Rouč u saradnji sa Rouzberijem, inspirisan je čuvenim portretom "Madam Iks" slikara Džona Singera Sardženta. Loren je naglasila da je Elsa Skjapareli pre veka radila upravo ono što je tema ovogodišnjeg bala – stvarala umetnost na ljudskom telu.

"Rekla sam: 'Hajde da istaknemo struk'. To je bila jedina sugestija koju sam dala Danijelu", istakla je ona, objašnjavajući kako je želela da prilagodi dizajn svom senzibilitetu.

Dok se prvi utisci sabiraju, jasno je da je sponzorstvo moćnog para unelo nemir među ljubitelje mode, a analize o tome kako će se saradnja Bezosa i Ane Vintur odraziti na budućnost Met Gale tek predstoje.

