Indijska milijarderka Sudha Redi privukla je poglede na crvenom tepihu Met Gale 2026. godine, pojavivši se sa ogrlicom čija se vrednost procenjuje na čak 15 miliona dolara. Ova 47-godišnja preduzetnica i filantropkinja iz Hajderabada na najvažnije modno veče, održano u njujorškom Metropolitan Museum of Art, stigla je u kreaciji indijskog dizajnera Maniša Malhotre.

Istorijski nakit vredan više od 15 miliona dolara

Najraskošniji detalj njenog izdanja bila je istorijska ogrlica iz njene privatne kolekcije. Reč je o komadu nakita čija se vrednost procenjuje na više od 15 miliona dolara.

Stilistkinja Mariel Haenn za People je otkrila da je ogrlica izrađena od lanca u viktorijanskom stilu, ukrašenog velikim trouglastim i kruškolikim dijamantima brušenim u obliku ruže, složenim u cvetne motive. U središtu ogrlice nalazi se „Kraljica Merelanija“, privezak od tanzanita duboke ljubičasto-plave boje, težak 550 karata, koji potiče sa brda Merelani u Tanzaniji.

Redi je uz ogrlicu nosila i prsten sa kolumbijskim smaragdom od 40 karata, brušenim u Asscher stilu, okruženim dijamantima i postavljenim u 18-karatno žuto zlato. Izdanje je upotpunila prstenom sa 30-karatnim polki dijamantom, takođe brušenim u obliku ruže.

Počast indijskoj kreativnosti

Haenn je u saopštenju za medije objasnila da je izgled Sudhe Redi za Met Galu bio nadahnut „bogatom umetničkom i arhitektonskom baštinom Hajderabada“, te da spaja drevne indijske zanatske tradicije sa konceptom umetnosti kostima.

„Primenom tehnika starih više od 3000 godina stvoreno je upečatljivo, višedimenzionalno izdanje koje slavi kulturno nasleđe i savremeni luksuz“, poručila je stilistkinja i dodala da je ceo izgled „maestralna počast indijskom kreativnom duhu“.

Ko je Sudha Redi?

Sudha Redi je indijska preduzetnica, filantropkinja i jedna od najpoznatijih članica visokog društva u Hajderabadu. Supruga je milijardera Megha Krišna Redija, osnivača i direktora infrastrukturne kompanije MEIL.

Poznata je po humanitarnom radu, raskošnim modnim izdanjima i čestim pojavljivanjima na prestižnim međunarodnim događajima.

