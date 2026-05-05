Kim Kardašijan se pojavila u ekscentričnom stajlingu, prateći temu događaja "Moda je umetnost". Iako se spekulisao da će obući osvetničku haljinu princeze Dajane, napravila je skroz drugačiji modni izbor.

Kim Kardašijan je privukla ogromnu pažnju na Met Gala večeri u fiberglas oklopu britanskog pop umetnika i vajara Alena Džonsa. Pojašnjenja radi, fiberglas je materijal napravljen od neorganskih staklenih vlakana.

Kim Kardašijan, Met Gala 2026. Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Oklop rađen po uzoru na model iz šezdesetih godina 20. veka iskombinovala je sa kožnom suknjom londonskog studija Vitaker Malem.

"Hvali ga onoliko ljudi iz sveta mode, veliki sam poštovalac njegovog rada“, rekla je za Vogue o svojoj želji da sarađuje sa Džounsom.

Kardašijan se pojavila bez svog dečka i vozača Formule 1, Luisa Hamiltona, ali je zato na crveni tepih povela svoju majku, Kris Džener. Na Met Gali bile su i njene sestre Kendal i Kajli Džener. Ali i Bijonse koja se vratila na Met posle 10 godina.

Kim Kardašijan, Met Gala 2026. Foto: Matt Crossick / PA Images / Profimedia

Stajling Kim Kardašijan opisan je kao živa skupltura čime je doslovno otelotvorila temu Met Gale.

Kim Kardašijan je za Met Galu promenila boju kose, što inače često radi. Zanimljivo je da je neki nisu prepoznali na prvi pogled.

